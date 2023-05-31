ЕСПЧ обеспокоился судьбой задержанных Азербайджаном армянских солдат

31 мая 2023, 14:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до 6 июня предоставить информацию о двух армянских солдатах, задержанных азербайджанскими военными 26 мая.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции, а на следующий день обвинило Азербайджан в похищении этих солдат. Позднее в ЕСПЧ была направлена просьба Армении применить к Азербайджану промежуточную меру и обязать предоставить данные об условиях содержания двух армянских солдат, задержанных около границы.

ЕСПЧ потребовал у Азербайджана предоставить информацию о задержанных 26 мая армянских военнослужащих, сообщил офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

В частности, на основании предъявленного правительством Армении заявления, ЕСПЧ потребовал у Азербайджана предоставить информацию о том, действительно ли двое армянских военнослужащих находятся под властью Азербайджана в статусе пленных или в другом статусе. "Если да, то ЕСПЧ требует предоставить информацию об условиях содержания военнослужащих и о медицинском обследовании", - говорится в сообщении офиса представителя Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Согласно решению ЕСПЧ, Азербайджан должен представить до 6 июня 2023 года включительно.

Напомним, по версии азербайджанских силовиков, 26 мая диверсионная группа попыталась перейти границу со стороны Армении, двое армянских военнослужащих были задержаны. Они подозреваются по нескольким уголовным статьям УК Азербайджана, в том числе о терроризме и контрабанде оружия. Оба заключены под стражу, им грозит до пожизненного лишения свободы.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.