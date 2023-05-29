Армения пожаловалась в ЕСПЧ на задержание двух солдат в Азербайджане

29 мая 2023, 13:17

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В ЕСПЧ направлена просьба Армении применить к Азербайджану промежуточную меру и обязать предоставить данные об условиях содержания двух армянских солдат, задержанных около границы.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции, а на следующий день обвинило Азербайджан в похищении этих солдат.

Автомобиль тылового снабжения, загруженный продуктами и водой для боевых опорных пунктов, обнаружен на дороге между позициями, в нем найдено оружие одного из солдат, и это противоречит версии Азербайджана о попытке диверсии, заявило Минобороны Армении.

Армения обратилась в ЕСПЧ по поводу похищения азербайджанскими военнослужащими двух армянских военных, сообщил сегодня Офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Армения потребовала применить промежуточную меру для обеспечения их права на жизнь и предоставить суду данные об условиях содержания армянских военнослужащих, их медицинские и другие документы. Суд назначит срок для ответа Азербайджана, когда направит запрос, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии азербайджанских силовиков, 26 мая диверсионная группа попыталась перейти границу со стороны Армении, двое армянских военнослужащих были задержаны. Они подозреваются по нескольким уголовным статьям УК Азербайджана, в том числе о терроризме и контрабанде оружия. Оба заключены под стражу, им грозит до пожизненного лишения свободы.

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