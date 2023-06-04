Жильцы новостройки попросили помощи Меликова в конфликте с застройщиком

04 июня 2023, 16:38

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В одном из домов жилого комплекса "Римский квартал" в Махачкале лестничные пролеты не оборудованы перилами, не работают лифты и отключен газ, а застройщик отказывается устранять нарушения, пожаловались жильцы, призвав главу Дагестана вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая было опубликован телесюжет, в котором жильцы махачкалинского ЖК "Римский квартал" пожаловались, что чиновники одобрили ввод в эксплуатацию недостроенного жилищного комплекса. По их словам, в ЖК около месяца нет горячей воды, парковка затоплена, а власти и прокуратура игнорируют обращения. Согласно макету ЖК, во дворе должна была располагаться детская площадка, однако на этом месте начали строить здание, сообщили покупатели квартир.

Обращение жильцов ЖК "Римский квартал" к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание "Новое дело". "Уважаемый Сергей Алимович! Мы - жильцы ЖК "Римский квартал" по адресу Времена Года, 9 в Редукторном поселке. Обращаемся к вам с жалобой", - говорится в публикации.

При этом строительство дома было начато в 2015 году, но дом до сих пор не сдан, однако уже частично заселен, указали авторы обращения. "В отдельных подъездах до сих пор не установлены перила, на лестничных пролётах нет света, при том, что свет туда не поступает и дневной. Когда лифт не работает, а он не работает у нас по 4 дня, приходится спускаться пешком с детьми, в том числе грудными, по темным, неубранным и опасным пролетам. Многим аж с 12 этажа!" – говорится в обращении.

По словам жильцов, застройщик заявил им, что "никто из контролирующих органов проблемы жильцов решать не будет именно потому, что дом не сдан". "Дом, действительно, не принят на баланс города, однако же, в нем живут живые люди, и пожилые, и с маленькими детьми", - указали они.

Кроме того, во дворе дома рядом с детской площадкой застройщик возвел "двухэтажное строение под коммерцию, по которому вынесено решение о незаконной постройке", заявили Меликову жильцы. "Строение не сносят. Решение суда благополучно забыто и, судя по всему, застройщик договорился с «нужными людьми»", - говорится в публикации.

Также на территории ЖК «Римский квартал» планируется строительство многоэтажной гостиницы. "Причем на этой территории пайщикам при покупке квартиры заявлялся сквер и зона отдыха для жителей ЖК «Римский квартал». […] Планируемый гостиничный комплекс перекрывает доступ жителям корпуса ЖК «Римский квартал» к свету и виду на море, за который, к слову, с этих жителей была взята более высокая плата за квадратный метр жилья при покупке", - пожаловались жильцы.

Они заявили, что "за повторное подключение дома к газу застройщик просит собрать оплату за газ, при этом не называя сумму оплаты". Застройщик "рассчитывает на собранные средства закончить строительство и облагораживание дома, которое уже было оплачено нами при покупке квартир", предположили авторы жалобы.

Жильцы призвали проверить законность "отключения дома от центрального газоснабжения". "Обращения в контролирующие органы ни к чему не приводят. Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Речь о грубейшем нарушении прав живых людей, которые заплатили деньги за жилье и хотят элементарного соблюдения правил со стороны застройщика. Мы очень надеемся, что будут приняты соответствующие меры", - говорится в публикации.

Сергей Меликов, по состоянию на 16.26 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале обращение махачкалинцев.

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