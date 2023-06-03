Отец Лазара Григориадиса оштрафован

03 июня 2023, 06:15

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На две тысячи лари оштрафовал суд Беку Григориадиса, задержанного при попытке установить палатку у парламента Грузии. Задержание Григориадиса раскритиковал офис омбудсмена Грузии, который заявил, что он имеет право на выражение своем мнения.

Как писал "Кавказский узел", отец Лазара Григориадиса Бека Григориадис был задержан 1 июня при попытке установить палатку у парламента Грузии, где проходила акция в поддержку его сына.

Бека Григориадис 2 июня был признан виновным в нарушении порядка и оштрафован на две тысячи лари (более 750 долларов). Судья не удовлетворил ходатайство адвоката о переносе слушания для сбора доказательств и поиска свидетелей. В основу обвинения легли показания полицейского. Григориадис заявил, что намерен обжаловать решение в апелляционном суде, пишет "Мтавари архи".

На задержание Григориадиса отреагировал офис Народного защитника Грузии. В заявлении офиса сказано, что человек имеет право на свободное выражение своего мнения, а задержание в данном случае носило непропорциональный характер. "На протяжении многих лет Народный защитник отмечает, что установка палатки является неотъемлемой частью осуществления свободы собраний… Даже если только один человек выражает свой протест с использованием палатки, он все равно пользуется свободой выражения мнения", - говорится в заявлении офиса.

Омбудсмен призвал МВД Грузии не допускать необоснованных ограничений свободы собраний и выражения мнения.

21-летний Лазар Григориадис был задержан 29 марта и обвинен в нападении на полицейского и порче чужого имущества во время акций протеста против закона об иноагентах. Он был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских, и два силовика получили ожоги. Также обвинение считает, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции. В нападении на полицейского обвиняется также Торнике Акопашвили, он был освобожден под залог.

Парламент Грузии 7 марта одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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