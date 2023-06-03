Житель Великобритании похищен в Чечне после приезда к родным

03 июня 2023, 00:23

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Гражданин Великобритании Магомед Абубакаров задержан силовиками у матери в Урус-Мартане, сообщила его родственница. До отъезда из России Абубакаров подвергался пыткам и был осужден за содействие боевикам, рассказал его знакомый.

Магомед Абубакаров, приехавший из Великобритании навестить свою семью, похищен силовиками и безосновательно удерживается в отделении силовой структуры, сообщил источник "Кавказского узла".

Магомед с семьей приехал в Россию из Великобритании 15 мая навестить свою мать в Урус-Мартане, рассказала его родственница, попросившая не называть ее имя. В ночь на 1 июня неизвестные вооруженные люди, которые представились сотрудниками силовой структуры, забрали Магомеда из дома матери. "С тех пор Магомеда без объяснения причин удерживают в <отделении силовой структуры>. Нам силовики ничего не объясняют, а нанятого адвоката к нему не допускают", – сообщила она.

Магомед уехал в Великобританию в 2013 году, где получил политическое убежище, а позже и гражданство. По ее словам, он покинул Россию после незаконного похищения и пыток.

Похищение Магомеда может быть связано с его преследованием в 2009 году, рассказал его знакомый на условиях анонимности. По его словам, Абубакаров, которому на тот момент едва исполнилось 18 лет, был похищен и подвергался пыткам по подозрению в содействии чеченским боевикам. Позже он был осужден на 1,3 года колонии за содействие незаконному вооруженному формированию.

"Кавказский узел" также писал, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. 23 марта Кризисная группа СК SOS* отметила, что Арсамиков выходит на связь с участниками чата телеграм-канала организации "и даже присылает фото". Сообщения в чатах от имени Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Есть вероятность, что Арсамикова изолировали и от его имени опубликовали фото и написали сообщения, сочли они. Управление Следкома по Чечне сочло возвращение Идриса Арсамикова домой из московского аэропорта добровольным и отказалось возбуждать уголовное дело о его похищении.

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