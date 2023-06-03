03 июня 2023, 00:23

Житель Великобритании похищен в Чечне после приезда к родным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гражданин Великобритании Магомед Абубакаров задержан силовиками у матери в Урус-Мартане, сообщила его родственница. До отъезда из России Абубакаров подвергался пыткам и был осужден за содействие боевикам, рассказал его знакомый.

Магомед Абубакаров, приехавший из Великобритании навестить свою семью, похищен силовиками и безосновательно удерживается в отделении силовой структуры, сообщил источник "Кавказского узла".

Магомед с семьей приехал в Россию из Великобритании 15 мая навестить свою мать в Урус-Мартане, рассказала его родственница, попросившая не называть ее имя. В ночь на 1 июня неизвестные вооруженные люди, которые представились сотрудниками силовой структуры, забрали Магомеда из дома матери. "С тех пор Магомеда без объяснения причин удерживают в <отделении силовой структуры>. Нам силовики ничего не объясняют, а нанятого адвоката к нему не допускают", – сообщила она.

Магомед уехал в Великобританию в 2013 году, где получил политическое убежище, а позже и гражданство. По ее словам, он покинул Россию после незаконного похищения и пыток.

Похищение Магомеда может быть связано с его преследованием в 2009 году, рассказал его знакомый на условиях анонимности. По его словам, Абубакаров, которому на тот момент едва исполнилось 18 лет, был похищен и подвергался пыткам по подозрению в содействии чеченским боевикам. Позже он был осужден на 1,3 года колонии за содействие незаконному вооруженному формированию. 

"Кавказский узел" также писал, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. 23 марта Кризисная группа СК SOS* отметила, что Арсамиков выходит на связь с участниками чата телеграм-канала организации "и даже присылает фото". Сообщения в чатах от имени Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Есть вероятность, что Арсамикова изолировали и от его имени опубликовали фото и написали сообщения, сочли они. Управление Следкома по Чечне сочло возвращение Идриса Арсамикова домой из московского аэропорта добровольным и отказалось возбуждать уголовное дело о его похищении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Прокурор запросил для силовиков условный срок по делу об исчезновении Кардашова", "Соратник Закаева рассказал о судьбе его похищенных племянников", "Правозащитники сообщили об удержании силовиками чеченского спортсмена".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 июня 2023, 01:22

02 июня 2023, 23:41

  • Защита сочла незаконным задержание Марии Роуз в Армении

    ЕСПЧ может запретить экстрадицию в Россию, если человеку угрожает дискриминация или его преследуют по политическим мотивам, указал юрист Ара Казарян, комментируя задержание в Армении россиянки Марии Роуз, подозреваемой в распространении фейков о российской армии. Защита затребовала данные о наличии запрета на выезд Роуз из Армении и заявила, что у силовиков не было оснований ее задерживать.

02 июня 2023, 22:54

02 июня 2023, 22:22

  • 1 Юристы указали на возможный запрет выезда в деле Халидова

    Данных о местонахождении сотрудника полиции Чечни Ясина Халидова после задержания на границе с Казахстаном нет, силовики не отреагировали на жалобы адвокатов, рассказал правозащитник Оюб Титиев. Бывшие сотрудники силовых структур, не имевшие доступа к гостайне, могут беспрепятственно выезжать из страны, на действующих силовиков могут распространяться ограничения в условиях военной операции на Украине, отметили юристы.

02 июня 2023, 21:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи