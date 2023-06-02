Вдова и друзья Аслана Камбиева разочарованы отказом суда арестовать обвиняемого в убийстве

02 июня 2023, 03:43

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После убийства победителя чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслана Камбиева были уничтожены важные доказательства, поэтому обвиняемый на процессе ведет себя самоуверенно, заявила вдова спортсмена. Коллеги и друзья Камбиева возмущены тем, что обвиняемый остается на свободе.

Как писал "Кавказский узел", родные убитого спортсмена Аслана Камбиева в апреле 2022 года обратились к главе управления Следкома России по Кабардино-Балкарии с жалобой на ход следствия, заявив, что следователи не провели необходимых действий, а подозреваемый находится на свободе. После начала судебного процесса потерпевшие требовали взять обвиняемого под стражу, но Нальчикский городской суд не нашел достаточных оснований для этого.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры огнестрельное ранение получил известный спортсмен, неоднократный призер, победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. В январе дело об убийстве спортсмена дошло до суда.

В Нальчикском городском суде 1 июня состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве известного спортсмена Аслана Камбиева. Адвокат Лиза Шак сообщила «Кавказскому узлу», что в суде были допрошены свидетели по делу. Она воздержалась от комментариев относительно хода процесса, выразив надежду, что «приговор будет законным и справедливым».

Вдова спортсмена Азаис Камбиева, в свою очередь, выразила опасения, что обвиняемый Руслан Кудаев может избежать заслуженного наказания. По словам Камбиевой, обвиняемый ведет себя вальяжно и самоуверенно. «На первом же заседании мною было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения Кудаеву на заключение его под стражу. Однако суд отклонил ходатайство. При этом просьбу его адвоката - о проведении процесса в закрытом от прессы режиме - суд удовлетворил», - напомнила Камбиева корреспонденту «Кавказскому узла».

Вдова возмущена отказом суда взять обвиняемого под стражу, отмечая, что еще на этапе следствия Кудаев предпринял меры, чтобы избежать правосудия.

"Убийство произошло в кафе, которое принадлежит брату подсудимого. Кудаев скрылся с места преступления, отключил телефон и вышел на связь только после того, как подготовился к тому, чтобы совершенное им убийство можно было представить как превышение пределов необходимой самообороны. Для этого с камер видеонаблюдения были удалены все записи, смыты все следы. Пистолет, из которого был убит Аслан Камбиев, так и не был найден", - рассказала Камбиева.

Спортивная общественность республики следит за процессом, отмечая, что обвиняемые должны нести наказание по закону вне зависимости от своего социального статуса, имущественного положения и связей. Заслуженный мастер спорта России Хасанби Таов выразил надежду, что суд примет справедливое решение.

Олимпийский чемпион по дзюдо и самбо, друг Камбиева Беслан Мудранов высказал недоумение по поводу того, что обвиняемый в убийстве находится на свободе. «Все спортсмены возмущены тем, что он так и не был взят под стражу. Сейчас мы следим за тем, как идет суд, пока прошло только несколько заседаний. Мы все-таки надеемся, что <виновный> понесет заслуженное наказание», - заявил он «Кавказскому узлу».

Тренер школы олимпийского резерва Ханафи Шаваев, отметив спортивные заслуги Камбиева, назвал его уникальной личностью. По словам Таова, он был шокирован трагической гибелью чемпиона. «Мне очень жаль говорить о нем в прошедшем времени. Мы надеемся на объективное судебное разбирательство, - сказал Шаваев.

В некрологе, который после смерти Камбиева опубликовала Федерация дзюдо России, отмечалось, что «за годы своей спортивной карьеры Аслан стал трехкратным чемпионом России по дзюдо». Кроме того, он был призером Чемпионата мира в команде.

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