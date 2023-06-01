Утвержден приговор Асхабали Алибекову по делу о дискредитации армии

01 июня 2023, 18:00

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Краснодарский краевой суд оставил в силе лишение свободы на год и два месяца уроженцу Дагестана, автору YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекову.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта уроженец Дагестана Асхабали Алибеков был приговорен судом в Новороссийске к году и двум месяцам лишения свободы, суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию(часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России). 7 апреля защита обжаловала приговор. Супруга Алибекова рассказала, что он пожаловался на избиение в следственном изоляторе.

Краснодарский краевой суд утвердил приговор по делу о повторной дискредитации российской армии автору YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибекову, оставив в силе лишение свободы на год и два месяца в колонии строгого режима, сообщила сегодня адвокат Марина Дубровина. "Апелляция прошла стандартно", — привел сегодня ее слова правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте Краснодарского краевого суда, апелляция на дело по уголовной статье о дискредитации армии была рассмотрена сегодня. Имя осужденного в карточке дела скрыто, однако в ней указано, что в первой инстанции дело рассматривал Приморский суд Новороссийска и приведен номер дела, который совпадает номером дела Асхабали Алибекова на сайте районного суда. Информации об итогах сегодняшнего заседания на сайте краевого суда не содержится.

Алибеков был задержан 9 сентября 2022 года в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Алибеков заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал блогера виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

На YouTube-канал Алибекова "Дикий десантник" подписаны, по состоянию на 17.35 мск 1 июня, 88,6 тысячи пользователей. На канале, созданном в феврале 2018 года, размещено 121 видео с суммарным числом просмотров более 11 миллионов.

На канале публиковались видео с критикой Владимира Путина и действий российских властей, а также ролики о преследовании самого блогера. Последнее видео на канале опубликовано 7 сентября 2022 года под заголовком: "Новости про Асхаба Алибекова. Статья 280 УК.РФ".

2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным и потребовал прекратить его уголовное преследование.

Отметим, что в 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле того же года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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