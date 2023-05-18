Блогер Алибеков пожаловался на избиение в изоляторе

18 мая 2023, 20:43

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Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, приговоренный в Новороссийске к лишению свободы за публикации в своем блоге, пожаловался на избиение в следственном изоляторе, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта уроженец Дагестана Асхабали Алибеков был приговорен судом в Новороссийске к году и двум месяцам лишения свободы, суд признал его виновным в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 7 апреля защита обжаловала приговор.

Асхабали Алибеков сообщил, что его избили в следственном изоляторе, сообщает сегодня со ссылкой на супругу блогера Патимат "Кавказ.Реалии"*. По словам Патимат, в последний раз блогер выходил на связь с ней в конце апреля и сообщил об избиении, но на этом разговор оборвался.

Патимат уточнила, что другие подробности инцидента неизвестны, так как семья около месяца не имеет возможности связаться с Алибековым. После вынесения приговора блогер находился в колонии в Краснодарском крае, пишет издание.

Напомним, в январе Приморский райсуд Новороссийска отказал Асхабали Алибекову в особом порядке рассмотрения уголовного дела, который предусматривает признание вины и отказ от судебного следствия в обмен на более мягкое наказание. Суд посчитал, что Алибеков неискренне раскаивается.

Алибеков был задержан 9 сентября 2022 года в Новороссийске. В мае того же года он был признан виновным по административной статье о дискредитации военных. Алибеков заявил, что не согласен с решением суда. Еще один протокол по статье о дискредитации военных в отношении Алибекова поступил 8 июня 2022 года в суд после того, как блогер разместил в интернете ролик с пацифистским призывом. Суд признал блогера виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

На YouTube-канал Алибекова "Дикий десантник" подписаны, по состоянию на 20.35 мск 18 мая, 88,7 тысячи пользователей. На канале, созданном в феврале 2018 года, размещено 121 видео с суммарным числом просмотров более 11 миллионов.

На канале публиковались видео с критикой Владимира Путина и действий российских властей, а также ролики о преследовании самого блогера. Последнее видео на канале опубликовано 7 сентября 2022 года под заголовком "Новости про Асхаба Алибекова.Статья 280 УК.РФ".

2 ноября 2022 года правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Алибекова политзаключенным и потребовал прекратить его уголовное преследование.

Отметим, что в 2017 году Асхабали Алибеков был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Военный суд установил, что он, будучи заместителем командира взвода, ударил в лицо младшего по званию, сломав ему челюсть. Алибеков полностью признал вину. В марте 2018 года он сообщил в своем видеоблоге, что после призыва к Владимиру Путину оставить пост президента был уволен со службы на флоте и получил угрозы в адрес своей семьи. В начале мая 2018 года Алибеков планировал поездку на акцию оппозиции в Москву, но был задержан в Краснодаре. В июле того же года условный трехлетний срок Алибекову был заменен на реальный после пяти суток административного ареста за неповиновение полиции.

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