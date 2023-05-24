Житель Волгограда оштрафован за пропаганду ЛГБТ на сайте знакомств

24 мая 2023, 19:25

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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 20-летнего жителя Волгограда, в анкете которого на сайте знакомств силовики обнаружили пропаганду ЛГБТ. Это первый в Волгоградской области случай привлечения к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ, сообщили в полиции.

Сотрудники полиции обнаружили в интернете материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. По их данным, материалы разместил 20-летний житель Советского района Волгограда, силовиками был "составлен протокол об административном правонарушении" 1 .



Суд назначил волгоградцу наказание в виде административного штрафа в 100 тысяч рублей, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Это первый случай привлечения к ответственности за подобные правонарушения в Волгоградской области, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений усмотрели в анкете волгоградца, размещенную на сайте знакомств, указано в сообщении .

5 декабря 2022 года президент России подписал Федеральный закон № 479 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Этим законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Кавказский узел" писал, что в 2019 году администрация Волгограда отказалась согласовать митинг "За права ЛГБТ-молодежи России". В ответе администрации отмечалось, что ранее поступило уведомление о проведении в заявленные день и время митинга по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. ЛГБТ-активисты пришли на площадь, где проходило согласованное мероприятие, и были задержаны.

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