Квота на хадж для паломников из Дагестана составила 10 тысяч мест

17 мая 2023, 05:38

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Квота в 10 тысяч мест, выделенная на хадж для паломников из Дагестана, уже заполнена, сообщил заместитель муфтия республики Мухаммад Мангуев.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман, до 11 318 человек. Дагестану в российское квоте на хадж было выделено 4 550 мест. Несмотря на увеличение стоимости поездки, к концу мая они все была заполнены заявками.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Квота на хадж для паломников из Дагестана в текущем году составил 10 тысяч мест. Это почти в два раза больше, чем было в 2022 году, пишет 15 мая ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Мухаммада Мангуева.

При этом Мангуев отметил, что квота, выделенная Дагестану, уже заполнена, кроме того, по его словам, получена первая в России в этом году виза для поездки в Саудовскую Аравию.

По словам генерального директора хадж-оператора "Марва-тур" Булата Курбанова, большинство паломников из Дагестана смогут полететь в Саудовскую Аравию прямым рейсом.

В свою очередь Мухаммад Мангуев сообщил, что есть также договоренность с таджикской авиакомпанией о прямых рейсах, который будет 30. Планируются также рейсы с пересадкой в Дубае, причем далее паломники поедут на автобусах. "Первые паломники из Дагестана отправятся в Святые земли для совершения паломничества 2 июня", - приводит его словам "Мирмол".

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