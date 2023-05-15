Уроженец Дагестана задержан в Мурманске за поджог военкомата

15 мая 2023, 11:07

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19-летний уроженец Дагестана заподозрен в поджоге здания областного военкомата в Мурманске. Силовикам после задержания он рассказал, что сделал это из-за угроз и шантажа, сообщили источники.

По данным Telegram-канала "Baza", 19-летний уроженец Дагестана Шамиль Алиев-Гасанов совершил поджог военкомата в Мурманске. Он задержан силовиками и во время допроса заявил, что поджечь здание его угрозами и шантажом заставил анонимный пользователь в интернете.

Поджог военкомата в Мурманске был совершен в ночь на 14 мая, уточнили сегодня "Кавказ. Реалии"*.

О возгорании на улице Буркова сообщило управление МЧС по Мурманской области. "14 мая 2023 года в 02.07 МЧС Мурманска поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: город Мурманск, улица Буркова, дом 4", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Иных сведений в публикации не приведено.

Момент поджога областного военкомата был снят на видео, его опубликовал Telegram-канал "Мурманск". На кадрах ролика показан человек, который стоит около окна здания. Через окно он выливает в помещение жидкость из емкости, после этого совершает поджог и убегает, забрав камеру, которая была установлена на землю. На голову человека надета балаклава. Далее человек убегает по улице с места происшествия, при этом камера продолжает снимать видео. За поджигателем бежит другой человек.

"Поджигатель снял весь процесс поджога на видео, а также погоню полиции за ним", – сказано в описании ролика.

Это видео, опубликованное 14 мая в Telegram-канале "Мурманск", на который подписаны более 38 тысяч пользователей, на 11.00 мск 15 мая набрало около 17 тысяч просмотров и 45 комментариев. Часть их авторов предположила, что видео поджигателем было снято для отчета.

На 11.00 мск на сайтах следственного управления СКР по Мурманской области, а также регионального МВД нет комментариев относительно информации о поджоге уроженцем Дагестана военкомата в Мурманске.

"Кавказский узел" также писал, что ранее неоднократно сообщалось о задержаниях жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа. Так, 6 января в Ростовской области трое молодых людей были задержаны за подготовку поджога военкоматов. 14 октября 2022 года стало известно, что житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном.

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