Миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы Минобороны России

13 мая 2023, 08:18

Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

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В Аскеранском районе миротворцами зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

По данным Минобороны России, в Нагорном Карабахе миротворцами зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сообщило ведомство вечером 12 мая на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 12 мая Азербайджан заявил, что за сутки позиции азербайджанских военных были обстреляны 17 раз на границе с Арменией и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинения.

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Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана вступило в топономический конфликт с российскими миротворцами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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