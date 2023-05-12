Водители и пассажиры возмутились решением закрыть автовокзал в центре Нальчика

12 мая 2023, 21:59

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Перенос автовокзала из центра Нальчика повлечет дополнительные расходы для сельчан и значительно увеличить время в пути, заявили водители маршрутных такси и пассажиры.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Нальчика в августе 2021 года сообщила, что на месте автовокзала №2 на улице Пачева обустроят новый сквер и построят новую транспортную развязку, которая разгрузит автомобильное движение в центре города. Для пассажиров организуют удобные маршруты и внедрят систему единых проездных, что позволит им избежать лишних трат на проезд из-за переноса вокзала, заверили чиновники. Пассажиропоток предполагалось перенаправить на новый автовокзал "Северный", расположенный на окраине города. Создание сквера на месте бывшего автовокзала в Нальчике и внедрение единого проездного билета не решит проблем пассажиров с пересадками, указали противники смены места вокзала. Власти попытались закрыть проезд на автовокзал, однако водители маршруток убрали бетонные блоки, и транспортное предприятие продолжило работу. Однако в начале мая стало известно, что на автовокзале отключены свет и вода, идет демонтаж строений. В мэрии подтвердили, что автовокзал, который местные жители требовали сохранить, закрывается.

Жители Кабардино-Балкарии попросили не закрывать автовокзал №2 на улице Пачева, указав, что это создаст неудобства пассажирам, увеличит время в пути и расходы на проезд. 20 августа 2021 года активисты передали 2750 подписей и обращение главе республики Казбеку Кокову с требованием сохранить автовокзал в центре города. В тот же день у закрытого автовокзала состоялся стихийный митинг, когда люди из других городов не смогли уехать с него домой. 23 августа 2021 года прошла акция торговцев с рынка в Нальчике у здания Минтранса Кабардино-Балкарии, они также потребовали отменить решение о переносе автовокзала.

Водители маршрутных такси сегодня собрались на автовокзале №2, чтобы выразить свое возмущение сложившейся здесь ситуацией. Собравшиеся говорили, что на территории вокзала отключены все коммуникации – нет воды, света, заколочен общественный туалет и не убирается мусор. При этом вокзал продолжает функционировать. Маршрутки, осуществляющие перевозку жителей республики, ежедневно продолжают совершать сотни рейсов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

С 21 апреля прекратил свою деятельность МУП "Нальчикмежтранс" и с тех пор на территории вокзала не убирается мусор, отключены свет и вода. При этом вокзал продолжает работать.

Те, кто принимал решение о переносе автовокзала на окраину Нальчика, не учитывали интересы сельских жителей, считает водитель маршрутного такси "Нальчик-Шалушка" Мухадин Керефов.

"Когда в советское время строили этот вокзал, его построили специально так, чтобы он находился близко к центральному рынку, чтобы людям было удобно, чтобы студентам, приезжающим из сел, было удобно добираться до университета. Здесь, в районе вокзала, несколько школ, куда ходят много детей из Шалушки и я не представляю, как они будут добираться, если их высаживать на "Северном"", - сказал он

С ним согласился водитель Аслан Кушев. "Мы привозим сюда людей, и они дальше в большинстве пешком расходятся. А оттуда (с нового вокзала) сколько раз им придется пересаживаться! А если в семье два или три студента, как подорожает проезд их до места учебы? И так в республике работы нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мухамед Шалов каждый день едет на работу из селения Куда в Нальчик. Перенос автовокзала создаст проблемы людям, считает он. "Сельчанам будет очень трудно. Они приезжают не для того, чтобы поглазеть на город, а исключительно, чтобы что-то купить или продать на рынке. То, что вокзал и рынок разделят, это создаст трудности для них. Пересадки понадобятся, неясно будет, как добираться".

Водителей возмущает также антисанитария на территории вокзала, то, что отключены свет и вода, то, что закрыли общественный туалет. "Приезжаешь, а кругом мусор, ни воды попить, ни в туалет сходить. Разве так с людьми поступают?" - сказали они корреспонденту "Кавказского узла".

Студенты из селения Атажукино также выразили пожелание, чтобы вокзал оставили, так как его перенос для них повлечет дополнительные расходы, а также потребует больше времени на дорогу.

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