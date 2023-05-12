Владимир Атаманчук заявил о подбросе мобильного телефона

12 мая 2023, 05:05

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Следователь угрозами ареста вынудил сочинца Владимира Атаманчука, обвиняемого по уголовной статье о дискредитации армии, забрать под расписку изъятый при обыске ноутбук вместе с мобильным телефоном. Атаманчук отказался признавать телефон своим, но обязан предоставить силовикам это устройство "по первому требованию".

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. В октябре стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его отказаться от адвоката в пользу государственного защитника. В марте следователь отказался выдать Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей, что сочинец расценил как попытку сфальсифицировать материалы для уголовного дела. Забирать вещи без описи он отказался.

Следователь, вызвавший Владимира Атаманчука 11 мая по поводу возврата изъятых при обыске вещей, не позволил пенсионеру осмотреть содержимое компьютера. Как рассказал "Кавказскому узлу" сам Атаманчук, адвокат рекомендовала ему при получении компьютера определенный алгоритм действий: потребовать его включить, "убедиться в его, как минимум, целостности" и просмотреть содержимое; силовик же включить компьютер не позволил, сославшись на неисправность розетки.

По словам пенсионера, следователь настаивал, чтобы он забрал вещи, расписался в расписке о получении и сразу же ушел. "Я попросил его написать, что в моем компьютере не найдено экстремистских материалов. Следователь это писать отказался и стал угрожать арестом. Я был вынужден подписать (расписку о получении) и забрать не только свой компьютер, но и чей-то чужой телефон", - рассказал он.

В тексте расписки, которую под давлением силовика подписал Атаманчук, перечислены принадлежащие ему предметы: ноутбук и несколько накопителей информации. Также там описан один мобильный телефон с зарядным устройством и двумя SIM-картами (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). По словам Атаманчука, телефон ему не принадлежит, но следователь вынудил его забрать это устройство, прибегнув к угрозам.

Расписка включает обязательство хранить все перечисленные предметы «до принятия окончательного решения по уголовному делу и по первому требованию предоставить сотрудникам полиции, прокуратуры и суда». Пенсионер опасается, что силовики предпримут новый обыск, вновь изымут вещи и сделают телефон вещдоком по делу, обнаружив в нем экстремистские материалы.

Опасения Атаманчука, учитывая столь подозрительные действия силовиков, обоснованны, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк. Владимир Атаманчук намерен подать в прокуратуру жалобу на действия следователя.

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