Адресная реклама ЧВК "Вагнер" удивила сочинцев

10 мая 2023, 07:49

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Жители Сочи, в том числе зарегистрированные в других городах, получили адресные приглашения примкнуть к частной военной компании "Вагнер". Непонятно, как в ЧВК оказались их имена и адреса, указали сочинцы.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года около вузов в Новочеркасске появились листовки с призывом примкнуть к частной военной компании "Вагнер", сообщили в местном отделении партии "Яблоко". Аналогичная реклама, по словам местных жителей, тогда же была размещена на улицах Ростова-на-Дону и Батайска.

8 мая 39-летний житель Центрального района Сочи Виктор обнаружил в своем почтовом ящике конверт без марки с его именем и адресом. Внутри оказалось приглашение "устроиться на работу в ЧВК «Вагнер»", сообщил сочинец корреспонденту "Кавказского узла". В приглашении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указаны условия контракта и контактные телефоны.

По словам Виктора, он был "шокирован" адресным приглашением. Он пояснил, что по паспорту является жителем Иркутска, где и зарегистрирован, а в Сочи пять лет назад купил квартиру. Мужчина сообщил, что не публиковал в Сочи свои персональные данные, но сдавал в компанию ООО «РЭО-5» копию свидетельства о праве собственности, чтобы заключить договор на обслуживание.

Аналогичное приглашение получил 62-летний Александр, проживающий в Центральном районе Сочи. "Обнаружил сегодня (8 мая) в почтовом ящике персональное приглашение в ЧВК. Я зарегистрирован в Краснодаре. В Сочи купил квартиру. Я сразу подумал, что информацию обо мне ЧВК получило в нашей управляющей компании ООО «Возрождение», потому что все, кто должны заключать договора на обслуживание, должны по требованию этой компании предоставлять им копии свидетельств о собственности. Они прикладываются к договорам. Иначе я и предположить больше не могу, откуда у них мои персональные данные", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, его сосед, который зарегистрирован в квартире в Сочи, получил безадресный конверт с безликим, но аналогичным текстом приглашения в ЧВК "Вагнер". О получении шаблонных текстов "приглашения" в канун 9 мая сообщили корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности также жители улиц Новоселов, Пирогова, Красноармейская и Плеханова. Большинство из них сообщили, что выбросили эти письма сразу, остальные сказали, что сохранили их «на память».

Корреспондент "Кавказского узла" позвонил в компании ЖКХ ООО «Возрождение» и ООО «РЭО-5» с вопросом, обращались ли к ним представители ЧВК за персональными данными жителей, имеющих недвижимость в Сочи. "Нет, к нам никто не обращался, и данных мы никому не давали", - сказала оператор компании ООО «Возрождение». Аналогичный ответ дал представитель ООО «РЭО-5».

По телефону, указанному в «приглашении», корреспондент "Кавказского узла" через Telegram отправил просьбу разъяснить условия контракта и сразу же получил автоматический ответ от представителя "компании "Вагнер" с описанием требований к контрактникам.

В ответ на просьбу сообщить адрес представительства в Сочи собеседник голосовым сообщением информировал, что "на данный момент у нас нет представительства в Сочи, есть только в Анапе". "Либо напрямую сразу к нам в Краснодар на нашу базу. Продолжение всех консультаций - только после ответов на вопросы ЧВК", - сказал автор сообщения.

Рассылка нежелательной или незапрашиваемой коммерческой корреспонденции может быть квалифицирована как незаконная реклама, в соответствии с законом "О рекламе" и федеральным законом "О связи", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Вадим Красильников.

Эти законы устанавливают требования к размещению рекламной информации и ответственность за их нарушение, пояснил он. "Компания может быть привлечена к ответственности, которая может включать штрафы, административные наказания или уголовное преследование в зависимости от тяжести нарушения и вреда, нанесенного получателям рассылки", - сказал юрист.

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