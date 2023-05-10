Сочинцы раскритиковали всадников за езду по федеральной трассе

10 мая 2023, 04:54

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В Сочи пятеро всадников ехали по федеральной трассе, мешая проезду автомобилей. Пользователи телеграм-канала "ЧП Сочи" раскритиковали поведение наездников.

9 мая телеграм-канал "ЧП Сочи" опубликовал видео, на котором заснят конный заезд по федеральный трассе Джубга-Сочи.

По словам авторов канала, пятеро наездников на лошадях мешали проезду автомобилистов. "Автомобилисты возмущены поведением наездников, так как те не видят, что происходит за их спиной и выскакивают прямо под проезжающие машины", - говорится в сообщении, которое набрало по данным на 04.00 мск более 20 тысяч просмотров и 112 комментариев.

На коротком, пятидесятисекундном ролике видно, что молодые люди едут прямо посередине трассы, не обращая внимания на проезжающие автомобили. Они периодически подгоняют коней и перестраиваются, зачастую прямо под колеса.

Позднее на том же канале было опубликовано еще одно сообщение о наездниках. На этот раз действие происходит ночью. Автор видео снимает, как наездники едут по тротуару. Один из них направляет коня прям на девушку и при этом нецензурно выражается. Данное сообщение набрало более 15 тысяч просмотров и 122 комментария.

Подписчики телеграм-канала, посмотревшие видео, в основном негативно высказались по поводу поведения наездников. "У лошадей набиваются копыта об асфальт", - отметила Ольга Черная, добавив, что наездники поступают неправильно, когда едут "по эстакаде, где скорость 90". Она предложила им в случае необходимости ехать по обочине.

"Вообще это дорога для автомобилей, о чем говорит знак 5.3 (дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов)", - напомнил правила дорожного движения dimok.

"Показывают свою исключительность. Мало того, лошадей не жалеют, от асфальта у лошадей болят суставы и копыта стираются", - написал Игорь Кузнецов.

"Видел этих же людей в 17-00 в Кудепсте, провоцировали аварии и мешали людям идти возле дороги. Еще и матом ругались на водителей", - поделился новостями Роман Rom.

"Езда на трассе, оказывается, была цветочками... А вишенка на торте - это оскорбление девушки", - отметила AN.

Впрочем, некоторые пользователи поддержали такое поведение на дорогах. "Ребята молодцы, мы забываем про доброту и становимся агрессивными", - прокомментировал видео Venator.

"Вы понятия не имеете, сколько надо следить за лошадью, чтобы содержать ее в таком красивом, чистом состоянии!" - отметил М К.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны, однако, несмотря на это, траурный митинг в день 158-летия со дня окончания Кавказской войны состоялся в этот день у памятника "Древо жизни". Несколько десятков молодых людей организовали шествие в память о жертвах войны по улицам города. Сотрудники полиции в Нальчике составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие 21 мая в траурном шествии в память жертв Кавказской войны. Однако потом административный протокол был аннулирован.

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