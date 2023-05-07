Жители Кабардино-Балкарии указали на нерешенную проблему с водоснабжением

07 мая 2023, 11:26

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Жители Нальчика, а также Лескенского, Урванского, Зольского и Баксанского районов Кабардино-Балкарии пожаловались в Instagram*, что в их домах отсутствует водоснабжение. Часть комментаторов предположила, что воды нет из-за поливов, а другая часть заявила, что воду отключают круглый год, и раскритиковала чиновников.

6 мая в Instagram-паблике* goloskbr была опубликована жалоба жителя села Анзорей в Лескенском районе Кабардино-Балкарии на проблему с водоснабжением. "Село Анзорей. Нет воды. Когда будет наведен порядок у нас? Нет терпения уже, платим за воду, а воды нет", – заявил житель села.

Эта публикация в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 157 тысяч пользователей, на 11.20 мск 7 мая набрала 232 отметки "нравится" и 45 комментариев. Часть их авторов заявила, что в их населенных пунктах также проблема с водоснабжением.

"В Залукокоаже тоже нет. Через день, через два дают", – написала marina_urchukova.

"Зольский район с вами", – отметила temirova570.

"Старый Черек та же проблема", – указал пользователь koshliana.

"Вопрос водоснабжения в маленькой аграрной республике не могут решить. Ведь власти прекрасно понимают, что половина республики кормится от своих огородов и садов и что этот вопрос очень важен для населения", – подчеркнул пользователь mr.alim13.

"Кажется, это проблема в каждом селе Кабардино-Балкарии", – считает dr.balkarova_.

""К сожалению, в нашей республике проблема воды почти во всех населённых пунктах", – высказала схожее мнение oksana_kubalova_.

"А у нас в городе Баксане мало того, что мы оплачиваем воду, которую только половину суток дают, придумали ещё за какой-то полив оплачивать. Приписывают долг за тех, кто расходует воду на эти капельные сады. Мы отказываемся платить, но долг-то растет", – пожаловалась abazova.zarema71.

Некоторые другие комментаторы также предположили, что проблема с водоснабжением связана с поливом. "Сады, сады, сады", – написал пользователь zaurik1276.

Другие пользователи не согласились с этим мнением. "Круглый год сады? Каждую ночь отключают и по одному дню в неделю – стабильно", – подчеркнула hamgokova_fatima.

"Причем тут полив? Май месяц. Погода дождливая была, сколько скважин в селе? Халатное отношение – не хотят работать, обслуживания ноль у нас. Даже остановки нет у нас в селе", – заявила khachevaliudmila, не указав названия села.

"Причем тут сады? Сейчас ничего не поливают, вроде дожди были", – высказала схожее мнение asiakantemirova.

На проблему с водоснабжением также пожаловались и жители Нальчика. "Я в очередной раз обращаюсь с вопросом водоснабжения микрорайона "Нарт" Администрация городского округа Нальчик бездействует, мы уже устали, сидят в своих кабинетах и не помогают людям. Вообще никто не хочет помогать нам, в сложившейся ситуации. Вопрос тогда зачем нам все эти чиновники?" – задался вопросом один из местных жителей, обращение которого было опубликовано 6 мая в Instagram-паблике* 07.news.

"Я ежедневно ношу воду с соседней улицы в тяжёлых ёмкостях. В конце концов, мы тоже люди, и мы должны изо дня в день просить, чтобы помогли нам. Хотя изначально это входит в их работу", – добавил нальчанин.

Эта запись в Instagram-паблике* 07.news на который подписаны около 226 тысяч пользователей, на 11.20 мск 7 мая набрала 54 отметки "нравится" и семь комментариев.

"Автору отвечает каждый день администрация города в Telegram-канале ЦУР КБР, что ввод насосов и подведение электричества пока не возможен из-за отсутствия средств в бюджете", – написал пользователь margo_6807.

"Каждый день он пишет, каждый день ему отвечают одно и то же?" – задалась вопросом olginka_595.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 11.20 мск 7 мая на сайте администраций Нальчика и Лескенского района нет комментариев относительно жалобы жителей на отсутствие подачи воды.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества.

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