Тамар Бачалиашвили. Фото: https://ru.netgazeti.ge/673/

02 мая 2023, 14:06

Прокуратура начала расследование о фальсификации дела о смерти Бачалиашвили

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Прокуратура в Грузии начала расследование о возможной фальсификации доказательств по делу о смерти Тамар Бачалиашвили после того, как следователь Серго Шубитидзе в интервью телеканалу заявил, что не верит в самоубийство девушки. Также он предположил, что дело может быть сфальсифицировано.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокат семьи программистки Тамар Бачалиашвили представил следователям спутниковые снимки, которые свидетельствуют против версии о ее самоубийстве. 23 сентября 2020 года экспертиза показала, что эти снимки сфальсифицированы. 25 сентября правоохранители сообщили о задержании руководителя компании "Антикризисный центр проблем безопасности" Давида Пурцхванидзе. Следствие считает, что он передал адвокату обработанные спутниковые фотографии, чтобы сделать рекламу своей компании и привлечь средства доноров. 18 декабря 2020 года прокуратура объявила завершенным расследование смерти Бачалиашвили.

22 июля 2020 года тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было найдено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем и по статье "Доведение до самоубийства". Следователи не нашли следов насилия на теле. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

Прокуратура Тбилиси отчиталась о начале расследования возможной фальсификации доказательств по делу о смерти Тамар Бачалиашвили. Следователь Серго Шубитидзе вызван для проведения опроса, передало сегодня "ИнтерПрессНьюс" со ссылкой на прокуратуру Тбилиси.

Ведомство пояснило, что следователь был вызван на допрос после того, как 29 апреля дал интервью по делу о смерти Тамар Бачалиашвили одному из грузинских телеканалов. Какие именно слова Серго Шубитидзе стали причиной возбуждения дела о фальсификациях доказательств, прокуратура не уточнила.

Следователь дал интервью журналистам, в нем он заявил, что не верит в самоубийство девушки и рассказал об обстоятельствах дела, которые считает подозрительными. При этом он предположил, что дело может быть сфальсифицировано, пояснил сегодня Netgazeti.ge.

Напомним, ранее мать Тамар Бачалиашвили, Теона Тамазашвили, заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако ФБР отказалось принять участие в расследовании. После этого родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру.

В начале сентября 2020 года прокуратура Грузии обнародовала записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как Бачалиашвили приобретает товары, с помощью которых могла совершить самоубийство. Следствие установило, что она искала в интернете, где можно легально приобрести эти товары. В автомобиле Бачалиашвили были обнаружены упаковки от этих товаров.

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Примечание:

"Журналистское расследование подняло неудобные вопросы о смерти Бачалиашвили", "Полиция Грузии отчиталась о расследовании резонансной смерти девушки", "Участники акции протеста в Тбилиси потребовали сообщить о состоянии Кахеладзе".

Автор: "Кавказский узел"

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