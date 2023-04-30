Аналитики оценили выгоду Дагестана от предложенного Ираном авиахаба

30 апреля 2023, 16:50

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Создание авиационного хаба в Дагестане, предложенное иранской авиакомпанией, укрепит торговые связи Дагестана с Ираном, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Но предложение может остаться декларацией намерений, так как неясен механизм его реализации, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года В Грозном прошло заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и встреча российского вице-премьера с министром нефти Ирана. По итогам встречи Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере нефти, газа, атомной промышленности, финансов, страхования, таможни, логистики и транзита.

Иранская авиакомпания "Pars Golden Sky" (PGSC) предложила создать в Дагестане авиационный хаб, включающий предприятие по ремонту самолетов и запчастей и организацию грузового хаба. Дагестан рассматривается Ираном для создания хаба ввиду его территориальной близости. Компания заявила о готовности предоставить сертифицированный персонал, оборудование и систему управления для создания ремонтно-эксплуатационной организации, сообщило 26 апреля ТАСС.

Предложение иранской стороны открыть в Дагестане авиационный хаб на самом деле не очень интересно России, считает старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "Иран в данном случае выступает в качестве сапожника без сапог. Это страна, которая сама имеет серьезнейшие проблемы с техническим обслуживанием своих самолетов, которые у них слишком старые, часто ломаются. Иранцы, конечно, обладают какими-то техническими навыками. Грубо говоря, смогут сделать из двух самолетов один самолет. Но России это никак стратегическим образом не поможет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Дагестан интересен Ирану в основном по географическим соображениям. "Сотрудничество продвигается в некоторых сферах. Это поставки в Иран мяса из Дагестана, импорт иранских стройматериалов. Возможный рост поставок мясной продукции в Иран, конечно же, не приведет к росту цен на них в республике, то есть не угрожает дефицитом: баранины хватит всем. В этом плане Дагестан один из самых конкурентоспособных регионов России. Ну а поставки стройматериалов создают конкуренцию и приводят к снижению цен", - сказал Жаворонков.

К озвучиванию намерений экономического сотрудничества стоит относиться не более чем к декларациям, подчеркнул он. "Ранее звучали обещания развития морского порта Махачкалы. Они не привели к каким-либо практическим действиям. О реализации каких-либо проектов мы не слышали. В целом морской порт Махачкалы – это очень старая и печальная история. Его нужно продать, чтобы он как-то развивался. Пока он будет государственным, там нет возможности развития", - сказал эксперт.

После встречи представителей Дагестана и Ирана правительство Дагестана заявило о планах развивать Махачкалинский морской торговый порт в рамках двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Ираном, сообщил 21 октября 2022 года "Интерфакс".

Реализация предложения иранской авиакомпании положительно повлияет на Дагестан, считает заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. "Если эта инициатива будет реализована, то можно сказать, что это жирный знак "плюс" региональным и федеральным властям. Логистически это удобно и России, и Ирану. А Махачкала, действительно, может быть важным авиационным хабом. Помимо ремонтных вопросов, есть также вопросы авиационных связей с Турцией, ОАЭ и российскими регионами. Это на самом деле может быть хорошим толчком для развития местного аэропорта. Но при условии, что мощности аэропорта будут увеличены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Ирана, по его мнению, нет особого по сравнению с другими регионами Северного Кавказа интереса к Дагестану. "У Ирана есть определенный интерес к России в целом и понимание, что надо развивать отношения с Северным Кавказом. Несколько лет назад Иран пытался наладить сотрудничество с каждым из регионов Северного Кавказа. А с Дагестаном были достигнуты договоренности по поставкам баранины. С другими регионами - это КБР, Осетия, КЧР - соглашения были по другим продукциям. Экономические взаимосвязи были задолго до спецоперации [на Украине]. В меньшей степени сотрудничество было в сфере туризма. На каком-то этапе также был задействован порт для поставок, например, цемента", - рассказал журналист.

По его мнению, шиитская община Дагестана "особо не влияет" на отношения Ирана с Дагестаном. "Связи России и Ирана всегда были разными. Когда-то были прохладные отношения, когда-то близкие, а сейчас отношения очень интимные. Был период 2000-х годов, когда из Ирана приезжали в Дагестан проповедники, читали проповеди в шиитских мечетях, потом возвращались. Далее на каком-то этапе это прекратилось, потому что это было воспринято как влияние зарубежного государства. И с учетом того, что в Дагестане суннитское большинство, это воспринималось достаточно остро. В этом плане в настоящее время нет такого фактора влияния на Дагестан", - пояснил он.

Россия заинтересована в предложении Ирана, уверен гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. "Иран, конечно, заинтересован в том, чтобы развивать всесторонние отношения с Россией. Здесь сотрудничество возможно по всем направлениям. В данном случае после начала СВО возникли определенные сложности для российских компаний, ориентированных на западные рынки. Сейчас им не помешало бы переориентироваться на новые рынки. Один из таких рынков является Иран. Это страна с большим рынком и возможностями. Иран долгое время сам находился под санкциями и накопил опыт адаптации к ним, гораздо раньше обратился к своим внутренним ресурсам, процесс импортозамещения начался гораздо раньше. Сейчас Иран на 90% самодостаточная страна. То есть у Ирана есть опыт, возможности, технологии. И России все это очень нужно. Следовательно предложение иранской стороны по открытию авиационного хаба интересно Москве. Но возникает вопрос, кто будет инвестировать в реализацию этого проекта. Кто будет выделять деньги? Ведь фактически этот проект предполагает создание инфраструктуры с нуля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У Ирана нет особого интереса к Дагестану по сравнению с другими регионами Северного Кавказа, отметил иранист. "Просто у Ирана есть территориальная близость и история взаимоотношения с Дагестаном. В силу того, что в Дагестане есть порт «Махачкала», он [Дагестан] граничит с Каспием, поэтому эти контакты были более активными, чем с другими регионами. Сейчас этот порт не представляет большого интереса для торговли с Ираном с точки зрения бизнеса. Иранский бизнес предпочитал взаимодействовать через Астрахань", - отметил он.

Связи шиитской общины Дагестана с Ираном ограничиваются только общими религиозными убеждениями и никак не проявляются в светской жизни, указал специалист. "Иран не выстраивает свои взаимоотношения с партнерами на религиозной составляющей. Есть аспекты культурно-нравственной связи. Это идет отдельным блоком в плане развития культуры, языка. У Ирана нет особой политики, чтобы усилить шиитскую общину в Дагестане. Особых связей в плане поддержки шиитской общины нет. В отношениях с Ираном этот фактор никак не влияет", - рассказал он.

По его словам, у Ирана есть политика развития отношений со всеми субъектами кавказского региона. "Это не только Северный Кавказ, но и Южный. У Ирана есть стратегия развивать и поддерживать хорошие отношения со всеми соседними государствами и субъектами. Это приоритет для Ирана, который всегда старался налаживать хорошие отношения со всеми. Тем более что логистические дороги проходят через Кавказ. Это влияет на экономику страны, может обеспечить хорошее развитие. Регионы Северного Кавказа интересны Ирану в плане развития торговых отношений. Дагестан просто ближе других к Ирану", - отметил он.

Предложение Ирана может не получить развития, считает директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. "Это всего лишь предложение, которые раньше тоже имели место быть. Интерес к Дагестану возрос в связи с тем, что аэропорт Махачкалы получил международный статус с приходом инвестиций Сулеймана Керимова. Сегодня есть прямые рейсы в ОАЭ, Турцию, Азербайджан, кроме того возрастает сетка внутрироссийских полетов. Иран в последнее время очень активизировался в прикаспийском регионе. В связи с этим предложение Ирана логичное. Но это всего лишь предложение до того момента, когда будет начата реализация проекта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его мнению, сотрудничество Ирана с Дагестаном более тесное в связи с географическим расположением региона. "У Ирана довольно значительная территория водной акватории с Дагестаном. Если смотреть, порт Махачкалы ближе Ирану, чем порт Баку. Поэтому развитие сотрудничества с Дагестаном - нормальное явление. Не стоит политизировать эту тему. Товарооборот растет, полагаю, что будет расти также сотрудничество в сфере культуры и образования. В вузах есть кафедры иранистики, есть студенческий обмен между Ираном и Дагестаном. На юге Дагестана проживает внушительная часть шиитов. Есть интерес развития конфессиональных отношений. Связь Ирана с этой общиной постепенно развивается", - отметил он.

При этом у Ирана есть интерес развития связей со всеми регионами Северного Кавказа, добавил Гереев. "Иран заинтересован в этом. Постепенно будет расти товарооборот со всеми регионами Северного Кавказа. Это логично. Логично также, что Дагестан будет занимать центральное место в этом плане, поскольку поставки будут через этот регион", - подчеркнул он.

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