Визит в Грозный показал заинтересованность Ирана в регионах Северного Кавказа

03 ноября 2022, 14:43

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Заседание российско-иранской межправительственной комиссии в Грозном даст импульс развитию торгово-экономических отношений между субъектами Северного Кавказа и Ираном, уверен Раджаб Сафаров. Ограничения для шиитов в Чечне никак не скажутся на позиции Ирана, который известен своим прагматизмом, отметила Лана Раванди-Фадаи. За экономическим сотрудничеством может последовать культурное и религиозное влияние Ирана на республики Северного Кавказа, добавил Ахмет Ярлыкапов.

В Грозном прошло 16-е заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством Александра Новака и двусторонняя встреча вице-премьера с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, сообщило 1 ноября правительство России на своем сайте.

По итогам встречи Россия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере нефти, газа, атомной промышленности и ВИЭ, финансов, страхования, таможни, логистики, транзита, в том числе с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора "Север – Юг". Ведутся работы над увеличением доли расчётов в национальных валютах, указано в сообщении.

"Рады, что наши иранские коллеги нашли возможность приехать и лично познакомиться с давними традициями богатого, культурного, современного российского Кавказа", – приводятся слова Новака в сообщении.

Александра Новака в Грозном встречал советник президента России по вопросам изменения климата Абубакар Эдельгериев, следует из сюжета ЧГТРК "Грозный", опубликованном в YouTube-канале телекомпании 31 октября.

О пленарном заседании российско-иранской межправительственной комиссии в Чечне сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Мне было приятно слышать теплые отзывы наших иранских друзей о красоте Грозного, о добродушном и гостеприимном чеченском народе", - написал он 1 ноября.

Решение провести 16-е пленарное заседание Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничества в Грозном было уникальным, хотя и прагматичным одновременно, указал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

"Это решение способствует втягиванию не только Чечни, но и всего региона Северного Кавказа во взаимодействие с Исламской Республикой Иран. Это несомненно даст импульс развитию торгово-экономических отношений между субъектами Северного Кавказа и Ираном. Учитывая очевидность вектора Ирана в сторону усиления сотрудничества с Россией и со странами ЕврАзЭс во всех сферах, это вовлечение субъектов Российской Федерации в сотрудничество с Ираном отвечает содержанию данного тренда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее заседания межправительственной комиссии проводились раз в год поочередно в столицах обоих государств, отметил иранист. "Не все заинтересованные лица могли приехать на них. Кроме того, важно познакомить людей, прежде всего иранских бизнесменов, с современным состоянием, традициями и особенностями региона. Потому что годами бытовал стереотип, что Грозный — это руины, Чечня — небезопасное место. А в Иране очень многие получают информацию из англоязычных или персоязычных западных СМИ. В них было немало негатива в отношении Чечни. Этой поездкой в определенной степени этот стереотип у иранских деловых кругов и ответственных лиц, делегацию которых, между прочим, возглавлял министр нефти Ирана, в отношении Чечни и Северного Кавказа разрушается", - пояснил Сафаров.

По его мнению, мероприятие даёт перспективы Чечне и другим субъектам региона открыть новые возможности для сотрудничества с Ираном. "Встреча позволяет на низовом уровне укрепить российско-иранские отношения. Потому что через какое-то время заинтересованность и инициатива этих отношений будет исходить, что называется, снизу. Иран способен внести полезное в экономику и культурную жизнь региона. Скорее всего, следующее заседание комиссии тоже состоится в регионе, на этот раз в иранском", - отметил Сафаров.

В начале 2017 года в Чечне была выявлена группа, последователей шейха Мухаммеда аль Касназани, проводившая шиитский ритуал забивания в голову ноже. Рамзан Кадыров в присутствии журналистов провел профилактическую беседу с самопровозглашенным халифом общины. В чеченском муфтияте верования группы назвали противоречащими исламу.

Что касается последователей богослова Мухаммада Касназани, то, по его словам, тот считается радикальным и Иран к нему отношения не имеет и не оказывает ему никакой поддержки.

"Среди его последователей есть как шииты, так и сунниты. Это особое течение, чьи взгляды приближаются к радикальным. Иран их идеологию не приветствует. Поэтому решение ограничить деятельность группы, которая приводит к истязанию людей, не вызывает озабоченности в Иране. Эта история никак не повлияла на отношение Ирана к Чечне", - полагает Сафаров.

Иранцы в рамках заседания межправительственной комиссии приехали в Чечню для ознакомления с ее инвестиционным потенциалом, указала кандидат исторических наук, руководитель Восточного культурного Центра и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры современного Востока и Африки РГГУ Лана Раванди-Фадаи.

"В министерстве экономического, территориального и торгового развития Чечни отметили, что инициатива пригласить делегацию в регион исходила от председателя правительства Чеченской Республики Джамбулата Умарова. При этом особое внимание иранцы обратили на две особые экономические зоны – промышленно-производственного типа «Грозный» и туристско-рекреационного типа "Ведучи". Поэтому, по всей видимости, Чечня хочет сыграть большую роль в экономическом сближении России с Ираном, в рамках общей цели увеличить товарооборот между Ираном и Россией в целом. Учитывая большой интерес иранской стороны, можно ожидать, что экономические связи Ирана с Чечней действительно активизируются", - рассказала она.

По словам Раванди-Фадаи, иранцы известны своим прагматизмом, и к тому же стараются по крайней мере официально не делить мусульман на суннитов и шиитов, и говорят в первую очередь о единой мусульманской умме.

"Поэтому ограничения (для шиитов в Чечне) никак не скажутся на позиции Ирана. Иран сейчас заинтересован в сближении как с Россией в целом, так и с ее отдельными регионами, особенно с Кавказом, который близок Ирану территориально и культурно", - указала она.

Еще ранее, в июле этого года, состоялась встреча главы Чечни Рамзана Кадырова с послом Ирана в России Каземом Джалали, когда посол высоко оценил руководство региона за успехи в сфере экономики и безопасности и о положении шиитов речи не шло, подчеркнула Раванди-Фадаи.

Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов при этом уверен, что Рамзан Кадыров не мог быть медиатором встречи и представлять интересы России в Иране.

"Он, в основном, действует в арабских странах Ближнего Востока. А к Ирану у руководства Чечни было подозрительное отношение. Была фетва муфтия Чечни против влияния шиизма и шиитской литературы", - считает он.

В июне 2017 года муфтий Чечни Салах Межиев предостерег жителей от чтения книг, выпущенных шиитскими культурными центрами в России. По его словам, они оскорбительны для суннитов, коими и являются чеченцы. Межиев заявил, что "под видом своей культуры Иран распространяет религиозную литературу шиитского толка, искажая этим истинный путь ислама". По его словам, такие книги как "Сборник фетв" аятоллы Али Систани, "Личность пророка ислама" Хусейна Сайиди, "Личность Али ибн Абу Талиба" сбивают с толку молодежь, сообщило издание "Кавказ.Реалии"* 28 июня 2017 года.

Кавказовед полагает, что это просто развитие межгосударственных отношений Ирана и России. "Существует новая реальность. Поэтому развивают отношения с Ираном, с одной стороной, как с государством, которое не поддержало санкции против России. А с другой — Иран сам имеет опыт жизни в обход санкций", - пояснил Ярлыкапов.

Шиитский вопрос пока никак не связан с интересом Ирана к Северному Кавказу и не поднимался на заседаниях деловых кругов, указал он. "Делегации Ирана уже частые гости во Владикавказе. И в другие субъекты России они заезжают. Поэтому и с Чечнёй для иранцев важно отношения налаживать", - сказал Ярлыкапов.

Северный Кавказ важен Ирану как в экономическом, так и в ином отношении, добавил он. "Политика Ирана по проникновению в разные страны и регионы мягкая, но долговременная и терпеливая. Сначала экономические отношения. Потом может будет культурное и религиозное влияние. Например, это уже чувствуется в Дагестане. В этой сфере иранцы уже хорошо сотрудничают. Поэтому нынешние ограничения для шиитов не являются камнем преткновения для иранской политики", - подчеркнул Ярлыкапов.

О состоянии современном шиитских групп в Чечне практически ничего не известно. "Впрочем, мало что известно и что происходит с суннитскими группами в этой республике", - заметил Ярлыкапов.

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