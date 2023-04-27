ЕСПЧ признал нарушение прав активистов из трех городов юга России

27 апреля 2023, 16:40

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Европейский суд по правам человека рассмотрел иски шести жителей Ростова-на-Дону, Волгограда и Сочи, задержанных на акциях протеста в 2017-2018 годах, и обязал Россию выплатить им компенсации за незаконное задержание и отсутствие справедливого судебного разбирательства. Иски в суд были поданы до выхода России из Совета Европы.

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по нескольким искам россиян о нарушении права на свободу собраний. Среди тех, кому назначены компенсации - жители Ростовской и Волгоградской областей и Краснодарского края, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Житель Волгограда Кирилл Фабрициев был задержан 9 сентября 2018 года на шествии против повышения пенсионного возраста. Суд в России назначил ему по "митинговой" статье штраф в 10 тысяч рублей. ЕСПЧ признал, что Фабрициев был незаконно лишен свободы и решение суда, который назначил ему штраф, не было беспристрастным. Фабрициеву присуждена компенсация в 4 тысячи евро, следует из решения по делу "Карпов и другие против России".

Фабрициев рассказал тогда "Кавказскому узлу" что во время задержания получил травму. "Я сильно ударился затылком об асфальт", – сказал Кирилл Фабрициев корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Иск жителя Сочи Михаила Пчелина рассматривался в рамках дела "Золотова и другие против России". Он был задержан на акции сторонников Алексея Навального** "Он вам не Димон" в 2017 году и оштрафован судом на 20 тысяч рублей за проведение несанкционированной акции. Ему суд назначил 3500 евро компенсации.

5600 евро ЕСПЧ постановил выплатить жителю Ростова-на-Дону Александру Дегтяреву за задержание на двух антикоррупционных митингах сторонников Навального** в 2017 году. В октябре 2017 года пенсионер Александр Дегтярев был оштрафован на 150 тысяч рублей за участие в антикоррупционной акции. Дегтярев в Ростовском областном суде обжаловал это решение, попросив суд снизить сумму штрафа, однако суд отказался удовлетворить иск.

Анне Мещеряковой, Дмитрию Фоканову и Олегу Полякову ЕСПЧ суд назначил по 3500 евро компенсации за задержание на митинге "Забастовка избирателей" 28 января 2018 года в Волгограде, после которого каждый из активистов был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Напомним, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.