Кадыров отчитался об отправке омоновцев на Украину

27 апреля 2023, 10:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В зону проведения специальной военной операции на Украине из Чечни отправились бойцы ОМОН "Ахмат-1", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину отрядов бойцов. В частности, 23 апреля он сообщил, что в зону проведения специальной военной операции отправились военнослужащие 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

"Личный состав ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской Республике отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения специальной военной операции. В составе подразделения находятся воины, имеющие богатый опыт ведения боевых действий", – написал Рамзан Кадыров сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Напомним, 11 января Кадыров заявил, что в спецоперации на Украине приняло участие более 21 тысячи бойцов из Чечни. Создание добровольческих отрядов Рамзан Кадыров инициировал сразу после начала специальной военной операции. По его словам, около 70 тысяч человек заявили о желании присоединиться к батальонам.

16 марта глава Чечни подчеркнул, что жители республики должны быть готовы участвовать в военной операции в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться на Украину говорит об отсутствии веры. Кроме того, он заявил, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Кадыров опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.