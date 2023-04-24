Жители Еревана назвали признание геноцида армян условием для нормализации отношений в Турцией

24 апреля 2023, 03:42

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Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к годовщине геноцида армян в Османской империи, усомнились, что с Турцией легко будет установить добрососедские отношения, но отметили, что признание турецкими властями геноцида показало бы их желание наладить отношения.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля участники ежегодного факельного шествия, приуроченного к 108-летию геноцида армян в Османской империи, сожгли в центре Еревана флаги Турции и Азербайджана. Памятные мероприятия памяти жертв геноцида армян проходят в Армении и Нагорном Карабахе 23 апреля. Мемориальные мероприятия также проводятся в армянских диаспорах в разных странах мира.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

По оценке организаторов, в факельном шествии в Ереване, приуроченном к годовщине геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах, приняли участие свыше 15 тысяч человек, полиция, в свою очередь, заявила о 10 тысяч участниках. Организаторы также отметили, что участникам акции раздали 1000 факелов и свыше 1200 лампад.

В шествии приняли участие депутаты двух оппозиционных фракций – блока «Айастан» во главе с лидером фракции, бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, и блока «Честь имею». Участники шествия несли флаги стран, признавших геноцид армян. Они также растянули транспарант с надписью «Сила - единственное право». По всему маршруту участники шествия пели национальные и патриотические песни, трубили в горн, били в барабаны, скандировали «Признание!», «Осуждение!», «Возмещение и компенсация!».

Мы не смиримся со сдачей Нагорного Карабаха и предательской политикой армянских властей, заявил на митинге один из лидеров Молодежного союза АРФД Гор Саргсян.

«108 лет назад турки изгнали моих предков со своей земли. Сегодня Азербайджан, следуя турецким традициям, изгоняет армян со своих исторических земель, осуществляя геноцид в Арцахе (Нагорном Карабахе). Цель Турции и Азербайджана – уничтожение армянской государственности. Предательский режим [Пашиняна] пытается убедить, что отказ от борьбы – единственное спасение», - отметил представитель Молодежного союза АРФД.

Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему решили прийти на шествие.

Предприниматель Сусанна Уснунц отметила, что каждый год вспоминает жертв геноцида армян в Турции. «На мой взгляд, большинство жертв погибли, так как отказались от борьбы, не сопротивлялись. Смирились, что они жертвы. Туркам осталось поднять ятаган. Прежде я не могла понять, как можно уничтожить полтора миллиона армян. Сегодня, глядя на армянское общество, смирившегося с преступной политикой армянских властей и со сдачей Арцаха (Нагорного Карабаха), понимаю», - заявила она.

Уснунц сомневается, что с Турцией можно установить добрососедские отношения. «Таких намерений у турков нет. У них одна цель – подкупить армянскую власть и политиков, чтобы без сопротивления упразднить армянскую государственности», - заявила она.

Факельное шествие – важная акция, нужно каждый раз напоминать мировому сообществу, что армянский народ не забыл геноцид, организованный Османской империей, заявила финансист Астхик Бароян.

Участвовать непосредственно в факельном шествии ей не позволяет здоровье, однако 24 апреля она кладет цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Цицернакаберд». «Молодежь должна участвовать в шествии. Не только чтобы вспоминать жертв геноцида, а чтобы еще отстаивать свои права, требуя возмещения ущерба за преступление против человечности», - отметила она.

Бароян также сомневается в перспективе наладить отношения с Турцией. "Пока Турция не признает геноцид армян, отношения невозможно будет наладить", - добавил он.

Программист Андраник Саркисян не принимал участие в факельном шествии, так как не доверяет АРФД как политической силе.

«Важности в этой акции не вижу. Может малочисленная акция и нужна, дабы показать Турции, что не все так гладко и, если что, армяне тоже могут быть «дикими». По молодости, наверное, я сам был бы не против сжигать «тряпки». Наверное, что-то дикое и во мне сидит до сих пор, потому что это радует мой глаз. И если бы Турция поменяла бы свой курс отрицания геноцида, возможно, этому «огню» я не радовался так сильно», - заявил он.

По его словам, отношения с Турцией можно наладить. «Но для этого нужно, чтобы турецкие власти не обманывали свое общество, не отрицали исторические факты, перестали тратить силы и деньги на отрицание факта геноцида армян в начале прошлого века», - пояснил Саркисян.

Врач Армен Кешишян считает важным проведение подобных мероприятий. «Я несколько раз участвовал в факельном шествии. Это не только дань памяти. Молодое поколение, участвуя в этой акции, осознает, через что пришлось пройти нашим предкам в Османской империи», - заявил он.

Кешишян считает, что армяно-турецкие отношения должны быть налажены, однако это не может быть за счет ущемления армянских национальных интересов, в частности, отказа от международного признания геноцида армян 1915-1923 годах.

Факельное шествие – свидетельство возрождения армянского народа, считает экономист Роберт Арутюнян. «Кроме того, это символ единения армянского народа, его борьбы за справедливость и признание», - заявил он.

По его словам, отношения с Турцией невозможно наладить, так как Турция не может смириться с существованием армянского государства. «Турция не отказалась от своей геноцидальной политики. И последняя война в Арцахе (Нагорном Карабахе) - тому доказательство», - подчеркнул Арутюнян.

По мнению Айкуи Саакян, факельное шествие имеет психологическое значение.

«В сжигании флагов Турции и Азербайджана есть символизм. Спустя долгие годы Турция не признает преступление против армянского народа столетней давности, а Азербайджан сегодня продолжает геноцидальную политику в Арцахе (Нагорном Карабахе). Этой акцией армянская молодежь хочет привлечь внимание мирового сообщества и предотвратить повторение трагедии», - заявила она.

Желания властей для того, чтобы наладить армяно-турецкие отношения, недостаточно, считает Саакян. По ее мнению, люди не готовы к миру и добрососедству. «В Армении есть потомки жертв геноцида, которые не хотят отношений. Есть и те, кто считает, что необходимо прекратить вражду. На мой взгляд, нужно понять, что Турция и Азербайджан – братские страны и невозможно с одной из них установить отношения, когда другая вторгается и захватывает твои территории», - заключила Саакян.

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