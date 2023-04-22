Отчет Кокова о выплатах военнослужащим вызвал вопросы у пользователей соцсети

22 апреля 2023, 12:59

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На выплаты военнослужащим, участвующим в военной операции на Украине, направлено более 400 миллионов рублей, отчитался глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Некоторые жители республики не могут добиться обещанных выплат, указали пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года, после объявления мобилизации, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил, что мобилизованные жители республики будут получать из регионального бюджета по 25 тысяч рублей ежемесячно. В случае ранения мобилизованные получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае их гибели родственникам выплатят миллион рублей, добавил он. В октябре Коков пообещал компенсации семьям, потратившим собственные деньги на сборы мобилизованных. Пользователи Instagram* сочли недостаточными объявленные суммы и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.

Из бюджета Кабардино-Балкарии с начала военной операции направлено более 400 миллионов рублей на ежемесячные и единовременные выплаты военнослужащим, участвующим в военной операции, сообщил 20 апреля Казбек Коков в ходе послания региональному парламенту.

"Мы делаем и будем делать столько, сколько необходимо, мы будем всесторонне поддерживать наших ребят. Из резервного фонда правительства КБР на нужды мобилизованных было направлено на приобретение оборудования, обмундирования порядка 38 миллионов рублей", - сказал глава республики. Он добавил, что в названных суммах не учтена помощь "по благотворительной линии", сообщил "Интерфакс-Юг".

Публикация об отчете Казбека Кокова размещена сегодня в Instagram*-паблике "ЧП Нальчик", на который подписаны 356 тысяч пользователей соцсети. К 12.50 мск под ней опубликован 31 комментарий. Авторы некоторых из них указали, что выплаты получают не все военнослужащие из Кабардино-Балкарии.

"Где эти выплаты? Скажите, пожалуйста. Мой муж мобилизованный. И был ранен. Но справку, что ему дали, нигде о выплате не написанно. Как так? Разве это справедливо? Он был там 6 месяцев. […] И его каждый день таскают то во Владикавказ, то в Ингушетию. Людям из КБР вообще не хотят ничего выплачивать. Сколько уже денег мы на дорогу потратили. […] Примите уже меры, Казбек Валерьевич", - написала, в частности, digovaf.

"То же самое сказали и нам. Они выборочно выплачивают, наверное", - откликнулась ami_takhusheva. "Ничего не доходит никому! Особенно из КБР!" – эмоционально высказался trofi.ksu.

"Подобные выплаты КБР не платит. Это ответственность той части, к которой вы относитесь. Если отсюда забирали, то это Южный округ, туда идите, пишите", - высказала мнение elenamax_enjoy.

"Ничего до них не доходит... Если даже доходит, и то единицам, но не всем, кто там (в зоне военной операции. – Прим. "Кавказского узла")", - предположила b_marianna88. "Не получают они деньги. Вдова ходит с бумажками третий месяц по кабинетам", - пожаловался gouache1993. "Раненые солдаты ходят с кучей документов, чтоб получить, что им положено, они не дают, всё это слова", - заявила sunshevazamira.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность сведений, изложенных анонимными пользователями соцсети.

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