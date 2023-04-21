Суд вернул прокурору дело жительницы Дагестана о планах примкнуть к боевикам в Сирии

21 апреля 2023, 21:54

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Кассационный суд, рассмотрев апелляционную жалобу Ханумкыз Кулибековой, которую суд в Хасавюрте приговорил к пяти годам лишения свободы, вернул дело на пересмотр в прокуратуру, рекомендовав переквалифицировать дело на более жесткую статью.

Пятый кассационный суд в Пятигорске рассмотрел жалобу по делу Ханумкыз Кулибековой, которая была осуждена по обвинению в намерении вступить в незаконное вооруженное формирование в Сирии. Сама Кулибекова вину отрицает, отметив, что была в Турции и Сирии, чтобы вернуть домой проживавшую на подконтрольной боевикам территории дочь, которая стала вдовой и одна воспитывала троих детей, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из решения суда, адвокат Кулибековой просил отменить приговор, ссылаясь на то, что в нем нет доказательств, что она принимала участие в незаконном вооруженном формировании. "Выводы суда основаны на догадках и предположениях. Судом не дана надлежащая оценка показаниям свидетелей о том, что с осужденной они не знакомы и ее никогда не видели" - приводится в решении суда фрагмент апелляции.

Кассационный суд счел приведенные доказательства допустимыми и достаточными, но вместе с тем указал, что действия Кулибековой неверно квалифицированы как участие в незаконном вооруженном формировании, но ее действия могут быть расценены как участие в террористической организации. "Кулибекова с целью вхождения (участия) в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в организацию "Исламское государство"* прибыла в Сирию", но не смогла довести свой умысел до конца , поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов и выдворена с территории государства, отметил суд и вернул дело в прокуратуру.

Кулибекову поместили под арест на три месяца, так как "имеются основания полагать, что она может скрыться от следствия или иным образом воспрепятствовать производству по делу", - заключила кассационная инстанция.

Статья об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ), по которой была осуждена Кулибекова, предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Статья об участи в деятельности террористической организации, на которую предложил переквалифицировать обвинение суд (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), - от 10 до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Кизилюртовский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно жительницу Дагестана, которая, по версии следствия, готовила пищу и шила одежду боевикам ИГ*.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** внесено в реестр иноагентов

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.