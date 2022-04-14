Жительница Дагестана получила условный срок за услуги боевикам ИГ*

14 апреля 2022, 21:07

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Кизилюртовский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно жительницу Дагестана, которая, по версии следствия, готовила пищу и шила одежду боевикам ИГ*.

Уроженка села Комсомольское Кизилюртовского района обвинялась в участии в деятельности "Исламского государства"* на территории Сирии. По версии следствия, она с 2014 по 2021 год "занималась приготовлением пищи, пошивом обмундирования, оказанием иной помощи её членам".

Женщина была задержана в августе 2021 года, когда вернулась на территорию России, сообщило республиканское управление ФСБ. Кизилюртовский районный суд Дагестана признал ее виновной в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ) и приговорил к пяти годам лишения свободы условно, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ведомство. Имя осужденной дата вынесения приговора в сообщении не указана.

Информация в разделе "Судебное делопроизводство" на сайте Кизилюртовского районного суда на 20.50 мск недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта стало известно об уголовном преследовании жительницы Избербаша по статьям об участии в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании. Следователи считают, что подозреваемая в 2016 году оказывала медицинскую помощь и присматривала в качестве медицинской сестры за ранеными членами террористической организации.

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе " Справочник " на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.