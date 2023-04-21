21 апреля 2023, 10:25
ЕСПЧ присудил компенсации активистам из Краснодара
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Европейский суд по правам человека признал нарушения прав шести краснодарцев, задержанных на акциях в Краснодаре в 2017 и 2018 годах.
Как писал "Кавказский узел", 5 мая 2018 года силовики в Краснодаре разогнали акцию сторонников Алексея Навального* "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Местный штаб Навального* сообщил, что задержаны от 40 до 60 человек, в том числе несовершеннолетние. По меньшей мере семь активистов были оштрафованы.
В числе задержанных на акции в 2018 году в Краснодаре были Кирилл Тимченко, Вилен Демин и Андрей Якимов. Российский суд признал их виновными в нарушении законодательства о публичных мероприятиях и оштрафовал на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ вынес решение их в пользу, назвав незаконным их доставление в отдел полиции. Активистам назначили выплаты по 4 тысячи евро, следует из решения, опубликованного на сайте суда.
По 3,5 тысячи евро ЕСПЧ присудил в качестве компенсаций задержанным на акции в Краснодаре в октябре 2017 года Александру Химичу, Виталию Молоданову и Артуру Белякову. Российский суд назначил им штрафы от 10 до 15 тысяч рублей за участие в митинге. Страсбургский суд признал нарушения при их задержании, а также необъективное судебное рассмотрение дела.
7 октября 2017 года около 200 сторонников Навального* пришли к зданию администрации Краснодарского края и потребовали встречи с губернатором. На акции были задержаны 30 человек. Они были обвинены в участии в несанкционированной акции.
"К сожалению, решения ЕСПЧ очень запоздалые и не отражают в полной мере все нарушения прав в России. Тем не менее, приятно что на нас смотрят "из-за забора". В свете инициатив Госдумы о наказании тем, кто содействует международным организациям, такие решения в отношении россиян внушают беспокойство", - заявил активист Виталий Молоданов, слова которого 20 апреля привели "Кавказ.Реалии"**.
Молоданов добавил, что не ожидает получения выплат - в 2022 году по задержанию на другой акции ЕСПЧ уже принял решение в его пользу, но из-за выхода России из Совета Европы выплату кубанец не получил.
Напомним, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России.
** включено в реестр иностранных агентов.
*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"