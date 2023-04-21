ЕСПЧ присудил компенсации активистам из Краснодара

21 апреля 2023, 10:25

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Европейский суд по правам человека признал нарушения прав шести краснодарцев, задержанных на акциях в Краснодаре в 2017 и 2018 годах.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая 2018 года силовики в Краснодаре разогнали акцию сторонников Алексея Навального* "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Местный штаб Навального* сообщил, что задержаны от 40 до 60 человек, в том числе несовершеннолетние. По меньшей мере семь активистов были оштрафованы.

В числе задержанных на акции в 2018 году в Краснодаре были Кирилл Тимченко, Вилен Демин и Андрей Якимов. Российский суд признал их виновными в нарушении законодательства о публичных мероприятиях и оштрафовал на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ вынес решение их в пользу, назвав незаконным их доставление в отдел полиции. Активистам назначили выплаты по 4 тысячи евро, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

По 3,5 тысячи евро ЕСПЧ присудил в качестве компенсаций задержанным на акции в Краснодаре в октябре 2017 года Александру Химичу, Виталию Молоданову и Артуру Белякову. Российский суд назначил им штрафы от 10 до 15 тысяч рублей за участие в митинге. Страсбургский суд признал нарушения при их задержании, а также необъективное судебное рассмотрение дела.

7 октября 2017 года около 200 сторонников Навального* пришли к зданию администрации Краснодарского края и потребовали встречи с губернатором. На акции были задержаны 30 человек. Они были обвинены в участии в несанкционированной акции.

"К сожалению, решения ЕСПЧ очень запоздалые и не отражают в полной мере все нарушения прав в России. Тем не менее, приятно что на нас смотрят "из-за забора". В свете инициатив Госдумы о наказании тем, кто содействует международным организациям, такие решения в отношении россиян внушают беспокойство", - заявил активист Виталий Молоданов, слова которого 20 апреля привели "Кавказ.Реалии"**.

Молоданов добавил, что не ожидает получения выплат - в 2022 году по задержанию на другой акции ЕСПЧ уже принял решение в его пользу, но из-за выхода России из Совета Европы выплату кубанец не получил.