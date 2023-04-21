Голосование в парламенте Грузии сорвано в третий раз

21 апреля 2023, 02:01

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Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» в третий раз за неделю сорвали попытку оппозиционных парламентариев создать следственную комиссию по вопросу о коррупции в судебной системе.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля представители оппозиции попросили президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание парламента для создания временной следственной комиссии по изучению фактов коррупции в судебной системе. Зурабишвили в течение недели не отреагировала на этот призыв. 18 и 19 апреля оппозиционные парламентарии пытались вынести этот вопрос на голосование, но "Грузинская мечта" дважды сорвала кворум.

5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности. Все четверо часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана", действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Власти Грузии заявили, что Госдепартамент США ввел санкции на основе непроверенной информации.

На пленарном заседании 20 апреля парламентское большинство в третий раз подряд сорвало процесс голосования по ряду законопроектов и вопросу о создании временной следственной комиссии для изучения возможных фактов коррупции в судебной системе. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», как и в предыдущие два дня, намеренно отказались регистрироваться для голосования, а без них у оппозиции нет достаточного количества мандатов для кворума.

В регистрации приняли участие 52 оппозиционера при необходимых 76 голосах. У оппозиции в парламенте Грузии всего 56 мандатов.

«Наша позиция остается неизменной. Обязательство всех депутатов: соблюдать суверенитет страны, принцип независимости суда, и мы действуем в соответствии с этими принципами. В этом случае, к сожалению, нам приходится действовать для защиты этих принципов, против людей, которые называются оппозицией», - сказал на пленарном заседании перед процедурой голосования председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Руководитель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе также обвинил оппозиционеров, в третий раз поставивших вопрос о создания комиссии, в попытке подрыва суверенитета страны и суда.

«Они (оппозиция) штурмуют судебную систему. Мы это рассматриваем, как нападение на государство, его суверенитет и на одну из независимых ветвей власти», - сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Вице-спикер парламента от правящей партии Георгий Вольский отверг обвинения оппозиционеров, которые уличают парламентское большинство в попытке скрыть факты коррупционной деятельности судей. «Если мы не поддерживаем созданием комиссии, то это не означает, что мы выступаем адвокатами какого-то конкретного лица. Это бесстыжая борьба против государства», - заявил он.

Оппозиция называет преднамеренный срыв голосования депутатами от «Грузинской мечты» саботажем, парализовавшим работу высшего законодательного органа страны. Они настаивают на необходимости санкций против политического руководства страны.

«Парламент парализован третий день: не только по вопросу создания комиссии, но и по всем другим вопросам не проводится голосование. А это уже демонстрирует то, что хотела установить следственная комиссия – координацию во власти в попытке прикрыть этих судей. Это еще и саботаж против европейского выбора страны», - сказала депутат парламента от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Депутат от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили обратила внимание, что вопрос введения санкций будут принимать партнеры Грузии, однако к действиям властей необходимо привлечь внимание граждан страны.

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