«Грузинская мечта» помешала оппозиции расследовать коррупцию судей

20 апреля 2023, 02:42

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Представители правящего большинства дважды отказались регистрироваться перед голосованием на пленарном заседании парламента Грузии, заявив, что принципиально не позволят оппозиции создать следственную комиссию по вопросу о коррупции в судебной системе.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности. Власти Грузии заявили, что Госдепартамент США ввел санкции на основе непроверенной информации. 10 апреля представители оппозиции попросили президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание парламента для создания временной следственной комиссии по изучению фактов коррупции в судебной системе. Зурабишвили в течение недели не отреагировала на этот призыв.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", сообщил 6 апреля "Коммерсант".

Оппозиционные депутаты на пленарных заседаниях 18 и 19 апреля пытались вынести на голосование вопрос создания временной следственной комиссии по вопросу коррупции в судебной системе, однако обе эти попытки закончились неудачей. Депутаты от правящей партии объявили, что поддерживают судей, и отказались участвовать в регистрации для голосования, таким образом не был обеспечен кворум, для которого у оппозиции нет достаточного количества мандатов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кворум требовал регистрации 76 голосующих депутатов, однако 18 апреля после рассмотрения проекта постановления зарегистрировался только 51 депутат, а 19 апреля - 52 депутата. У оппозиции в парламенте Грузии всего 56 мандатов.

Представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» заявили, что принципиально выступают против создания комиссии, на котором настаивают оппозиционные депутаты.

«Мы все сделаем для того, чтобы не была создана следственная комиссия оппозиционной партией «Единое национальное движение». «Грузинская мечта» останется независимой, это наше главное достижение. В свое время «Единое национальное движение» создало в свое время кровавый, криминальный режим, жертвами этой системы стали множество людей, поэтому эта политическая сила не имеет никакого морального права создавать какую-либо следственную комиссию по этому вопросу», - сказал председатель правящей партии, депутат парламента Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

В свою очередь лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обратил внимание, что в конце года Евросоюз оценит соответствие Грузии критериям статуса страны-кандидата в члены ЕС. По этой причине вопрос создания следственной комиссии рассматривается как саботаж, поскольку реформирование системы правосудия – одно из условий получения Грузией этого статуса.

«Без представления доказательств вводят санкции в отношении судей, а оппозиционеры, вместо того, чтобы сказать о неприемлемости этих действий без представления доказательств, говорят о создании комиссии», - сказал он в эфире телекомпании.

Депутат от правящей партии Арчил Талаквадзе заявил, что в интересы оппозиции не входит установление истины. По его словам, оппозиционеры преследуют другие цели. «Первая цель – помешать выполнению европейских рекомендаций, вторая – вмешательство в суд, чтобы как-нибудь вернуть влияние, третья – месть суду и судьям за то, что они осудили и политических лидеров», - сказал Талаквадзе.

Оппозиционеры не намерены сдаваться и намерены привлечь международных партнеров Грузии для введения санкций в отношении политических покровителей коррупции в судебной системе.

«Следующим шагом должен стать преставление доказательств с нашими западными партнерами и требование, чтобы ввели санкции в отношении политических покровителей судебного клана. Сегодня уже посредством бойкота голосования выявлена преступная связь партнеров из «Грузинской мечты» и судебной системы», - заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Бежашвили.

Парламентское большинство опасается создания следственной комиссии, поскольку хочет защитить судей принимавших решения по указанию правящей политической силы, считает независимый депутат парламента Хатия Деканоидзе.

Представители большинства формально используют легитимный инструмент "процедурной войны", но фактически нарушают основной закон страны, считает специалист по конституционному праву Вахушти Менабде.

«Они просто не позволяют оппозиции воспользоваться предоставленной ей высшим законом прерогативой - инициировать расследование по любому вопросу, задавать вопросы и оценивать полученные ответы. (...) В данном случае мы имеем дело с беззаконием», - цитирует его слова «ИнтерпрессНьюс».

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