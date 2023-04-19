Москва потребовала расследовать осквернение могил на русском кладбище в Баку

19 апреля 2023, 20:10

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На русском кладбище в Баку разрушено около ста могил, заявило посольство России в Азербайджане и потребовало наказать виновных. Власти Азербайджана сообщили о начале расследования и пообещали, что надгробия будут восстановлены.

Видео с христианского Забратского кладбища в Баку, на котором разгромлены памятники , опубликовано сегодня в Telegram-канале Readovka. На видеозаписи видны поломанные надгробия. Автор видео за кадром утверждает, что с утра работают рабочие, "как могут, поднимают". "Уже с утра 150 памятников подняли", - говорит автор записи.

Посольство России в Азербайджане сегодня потребовало официальной оценки от властей Азербайджана акта вандализма на «русском кладбище» поселка Забрат Сабунчинского района Бак."Решительно осуждаем совершенный акт вандализма, в ходе которого пострадало около 100 могил наших соотечественников. Он вызывает возмущение и негодование. Учитывая масштаб этой неблаговидной акции, ее трудно считать случайной хулиганской выходкой. Печально, что такое произошло в Азербайджане, проводящем политику толерантности и мультикультурализма. Характер содеянного позволяет ожидать публичной официальной оценки. Сотрудники посольства незамедлительно выехали на место происшествия для изучения всех деталей. Поддерживаем тесные контакты с местными властями и русской общиной Азербайджана", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Также посольство поблагодарило власти Азербайджана "за оперативную реакцию". "Важно, что получено заверение в том, что разбитые надгробья и памятники будут восстановлены. Надеемся, что совершившие данное варварское преступление будут найдены, привлечены к ответственности и понесут наказание в соответствии с законодательством Азербайджанской республики", - говорится в публикации.

Прокуратура Азербайджана отчиталась, что могилы на кладбище "были осквернены неизвестными лицами, которые уничтожили памятные камни, плиты и другие предметы на могилах". Сабунчинским РОВД возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могил (статья 245 УК Азербайджана), говорится в публикации на сайте ведомства.

На кладбище с местными жителями и представителями русской общины встретился заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнала Нагдалиев. По итогам встречи "принято решение заменить сломанные надгробия, а также обнести кладбище забором для защиты", сообщило сегодня агентство "Азертадж".

"Кавказский узел" также писал, что в 2007 году исполнительная власть Баку приняла решение о строительстве автотрассы через Наримановское кладбище, более известное как Монтинское, в связи с чем начались работы по перезахоронению останков захороненных там людей. Власти заверяли, что вся процедура проводится с соблюдением всех религиозных традиций, однако представители русской общины Азербайджана жаловались на то, что их о предстоящем уничтожении кладбища не предупреждали, могилы вскрывались экскаваторами и выравнивались бульдозерами. В июле 2011 года в Баку на русском кладбище в Сураханах неизвестные разрушили несколько десятков надгробных памятников.

В 2013 году одно из азербайджанских агентств опубликовало видео, на котором строители в одном из бакинских поселков строители использовали надгробные плиты для прокладки дороги,. Источники тогда заявляли, что плиты взяты с христианского Монтинского кладбища.

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