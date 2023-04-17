Азербайджан ответил на обвинения в обстрелах

17 апреля 2023, 10:53

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Азербайджанские военнослужащие обстреляли минувшей ночью позиции армянских военных, расположенные около села Сотк, сообщило Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана опровергло эти сведения.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 апреля работа Соткского рудника была остановлена, а сотрудники эвакуированы после обстрелов со стороны Азербайджана.

Азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли позиции армянских военных, сообщило Минобороны Армении.

"16 апреля, в районе 22.50 [21.50 мск], подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в направлении села Сотк в Гегаркуникской области", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

С армянской стороны потерь нет. На 10.00 [09.00 мск] ситуация стабильная, добавило министерство.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянского оборонного ведомства. "Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в направлении Зода Басаркечерского района (армянское название – Сотк, прим. "Кавказского узла") не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Соткское золоторудное месторождение – самое крупное по запасам чистого золота на территории Азербайджана и Армении. Часть рудника находится на территории Азербайджана, другая – в Армении. Залежи расположены в окрестностях армянского села Сотк и на западной границе Кельбаджарского района Азербайджана (армянское название Кельбаджара – Карвачар), говорится в материале "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".

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