Жители селения Совхозного решили засеять муниципальную землю

13 апреля 2023, 14:17

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Жители селения Совхозное в Кабардино-Балкарии собрались в администрации села и приняли коллективное решение засеять поле, которое управление Росимущества передало в собственность сельского поселения.

Как писал "Кавказский узел", более 2000 гектаров земли было передано в собственность села Совхозное в Зольском районе, однако сельчане и местные власти заявили, что у них нет средств на их освоение, а правоохранительные органы не препятствуют самовольному захвату земель. Власти Кабардино-Балкарии должны рассмотреть механизмы выделения средств сельчанам для организации сельхозпроизводства, указал Кабардино-Балкарский правозащитный центр в обращении к главе республики. Сельчане потребовали остановить работы, которые ведет на муниципальных землях арендатор. Арбитражный суд подтвердил право арендатора на пользование землей, но администрация села и Росимущество оспорили это решение.

В апреле 2022 года обострился конфликт между жителями села Совхозного Зольского района и арендаторами окрестных земель, который тянется с 2018 года. Сельчане препятствовали работе арендаторов, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли. 20 и 21 мая 2022 года вопреки протестам местных жителей началась подготовка полей к севу около села Совхозного. Сельчане тогда пожаловались на угрозы силовиков преследованиями за попытки помешать арендаторам земель.

Сегодня жители Совхозного собрались в администрации села и приняли коллективное решение засеять поле. "Поскольку сезон весенне-полевых работ ограничен и времени на межевание у нас нет, мы решили сообща коллективно засеять поле", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Руслан Лихов.

Один из жителей села утверждает, что после прошедших акций протеста, когда сельские жители не давали тракторам арендатора проводить вспашку, тот направил в поле технику ночью и все же распахал поля.

Эксперт по земельным вопросам Кабардино-Балкарского правозащитного центра Адам Медалиев отметил, что, поскольку участки переданы в собственность администрации села, глава администрации села имеет все права распорядиться ими по собственному усмотрению, "в том числе передать их сельским жителям".

Адвокат Рустам Дзамихов, представляющий интересы предпринимателя, от комментариев отказался. Комментариями самого предпринимателя "Кавказский узел" также пока не располагает.