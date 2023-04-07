Жители Совхозного потребовали предоставить им земли

07 апреля 2023, 19:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сельчане потребовали остановить работы, которые ведет на муниципальных землях арендатор, но силовики пригрозили протестующим, рассказали жители села Совхозное в Зольском районе. Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил право арендатора на пользование землей, администрация села и Росимущество оспорили это решение.

Как писал "Кавказский узел", более 2000 гектаров земли передано в собственность села Совхозное в Зольском районе, однако у сельчан и местных властей нет средств на их освоение, а правоохранительные органы не препятствуют самовольному захвату земель. Власти Кабардино-Балкарии должны рассмотреть механизмы выделения средств сельчанам для организации сельхозпроизводства, указал Кабардино-Балкарский правозащитный центр в обращении к главе республики.

В апреле 2022 года обострился конфликт между жителями села Совхозного Зольского района и арендаторами окрестных земель. Сельчане препятствуют арендаторам, не допускают их к работе, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли. Чиновники в ответах на обращения подтверждают незаконность использования земель, но не называют сроки передачи земли из федеральной в муниципальную собственность, пожаловались они. 20 и 21 мая вопреки протестам местных жителей началась подготовка полей к севу около села Совхозного. Сельчане пожаловались на угрозы силовиков преследованиями за попытки помешать арендаторам земель.

6 апреля жители Совхозного собрались в поле, женщины встали перед тракторами и остановили их, не давая им работать. Одновременно протестующие пригнали свой трактор по согласованию с главой местной администрации, и он пахал землю. К месту событий приехали девять сотрудников полиции. Они стояли в стороне и не вмешивались в происходящее, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. До этого, с начала апреля, жители ежедневно проводили акции протеста

В поле для поддержки сельчан приехали также представители Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, Адам Медалиев и Заур Шокуев.

Житель Совхозного Руслан Лихов сказал, что пришел, чтобы защитить интересы свои и односельчан. "Сколько лет мы бьемся и не можем получить землю. Нашими землями пользуются чужие люди. У них и деньги есть, и все есть, а народ бедствует. Мы хотим наши земли. Они наши, потому что здесь жили наши предки, здесь живем мы и живут наши дети. А здесь ничего, кроме земли, нет. Мы используем законные меры, чтобы защитить свои права. Чтобы мы сами сеяли, а не чужие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Зеры Гонгапшевой, сельчане долго добивались, чтобы земли из федеральной собственности перешли в муниципальную, и чтобы они могли получить по 10 гектаров, подчеркнула жительница села Зера Гонгапшева.

"Мы не просим сотни гектаров, но хотя бы по 10 гектаров неужели мы не заслужили. У меня трое сыновей на передовой, неужели я не заслужила этот клочок земли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла. По ее словам, в селе другой работы нет, молодежь вынуждена переезжать в большие города. Если этот поток не остановить, то вскоре село опустеет.

Алена Кумышева сказала, что если 400 гектаров передать жителям села, то 40 семей будут обеспечены. "А стало быть сто детей будут накормлены, одеты и обуты, неужели это того не стоит".

Жители обратились к районным властям с просьбой не препятствовать им, а наоборот поддержать, чтобы они реализовали свое право на аренду участков по 10 гектаров земли.

В тот же день стало известно, что арендатор Мишхожев написал заявление в полицию о том, что жители селения проводят несанкционированные мероприятия в поле, нарушая тем самым общественный порядок. 6 апреля сотрудники полиции вручили активистам официальное предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений", а главу селения Хараби Дзамихова вызвали в Центр противодействия экстремизму в связи с действиями сельчан

Валерий Хатажуков подчеркнул, что жители действуют в рамках своих конституционных прав, не нарушая ни один закон.

Активисты Совхозного написали заявление в полицию о незаконных действиях арендатора Мишхожева, который присылает в поле технику, не имея на это законного права, так как у земли сменился собственник, она стала муниципальной.

В то же время, глава селения Совхозное Хараби Дзамихов заявил, что судебная тяжба за землю еще не закончилась. Иск о признании договора аренды, заключенного Мисхожевым, находится на рассмотрении в Апелляционной инстанции.

7 апреля трактора арендатора в поле не вышли, на месте дежурит полиция, сообщили сельчане корреспонденту "Кавказского узла".

В советские годы в селении располагался племсовхоз "Кабардинский". За ним с 1994 года были закреплены в бессрочное пользование 2204 га земли. Племсовхоз в дальнейшем был преобразован в ФГУП, а с 2003 года - в ОАО. В 2009 году общество было ликвидировано по результатам банкротства. Земли селения Совхозное с 1991 года были отнесены к федеральной собственности. После жалоб в разные инстанции в конце прошлого года землю передали в собственность сельского поселения. Однако арендаторы, многие из которых не являются жителями Совхозного, продолжают пользоваться ими.

3 марта 2023 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел исковое заявление Территориального управления Росимущества об изъятии участка земли в размере 361 гектар у арендатора Анзора Мисхожева и возврате его в государственную собственность и об аннулировании ЕГРН в Росреестре. В иске говорилось, что в 2006 году администрация селения, не имея на то полномочий, заключила договора аренды на два участка с Анзором Мишхожевым. А Росимущество узнало об этом только в 2021 году, когда выставило этот участок на аукцион.

Суд пришел к выводу, что "арендатор не знал и не должен был знать об отсутствии у администрации полномочий по распоряжению спорными земельными участками", в связи с чем признал его добросовестным приобретателем, отказав Росимуществу в иске.

Решение обжаловано администрацией Совхозного и территориальным управлением Росимущества. Жалоба находится на рассмотрении в 16-м апелляционном арбитражном суде в Ессентуках.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.