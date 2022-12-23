Правозащитники привлекли внимание к земельному вопросу в Зольском районе

23 декабря 2022, 23:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Более 2000 гектаров земли передано в собственность села Совхозное в Зольском районе, однако у сельчан и местных властей нет средств на их освоение, а правоохранительные органы не препятствуют самовольному захвату земель. Власти Кабардино-Балкарии должны рассмотреть механизмы выделения средств сельчанам для организации сельхозпроизводства, указал Кабардино-Балкарский правозащитный центр в обращении к главе республики.

Как писал "Кавказский узел", в апреле обострился конфликт между жителями села Совхозного Зольского района и арендаторами окрестных земель. Сельчане препятствуют арендаторам, не допускают их к работе, утверждая, что те незаконно обрабатывают сельские земли. Чиновники в ответах на обращения подтверждают незаконность использования земель, но не называют сроки передачи земли из федеральной в муниципальную собственность, пожаловались они. 20 и 21 мая вопреки протестам местных жителей началась подготовка полей к севу около села Совхозного. Силовики пригрозили преследованиями за попытки помешать арендаторам земель, рассказали сельчане.

Обращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову опубликовал на своем сайте Кабардино-Балкарский правозащитный центр. Жители сельского поселения Совхозное в Зольском районе республики обратились к правозащитникам в связи с "многочисленными нарушениями в сфере земельных отношений", указано в письме к главе республики

В 2022 году более 2000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения были переданы из федеральной собственности в собственность населенного пункта, однако один из местных жителей "самовольно захватывает земли принадлежащие сельскому поселению". "Подобное возможно при попустительстве правоохранительных органов Зольского административного района, куда жители неоднократно обращались с заявлениями", - указано в обращении, опубликованном 22 декабря на сайте правозащитного центра.

В обращении также указано, что население и органы власти Совхозного не имеют возможностей для освоения более 2000 гектар земли. "Правозащитный центр считает, что федеральные и местные органы власти КБР обязаны рассмотреть вопрос о предоставлении по линии Минсельхоза КБР безвозмездной субсидии в размере не менее 200 миллионов рублей", - отметили правозащитники. По их мнению, эти деньги могут быть направлены на приобретение сельхозтехники, семян, удобрений, строительство зданий для сельхозпроизводства.

"Вторым возможным вариантом является предоставление льготного банковского кредита под гарантию Правительства Кабардино-Балкарии в тех же размера", - говорится в тексте. Власти республики "обязаны принять все необходимые меры для решения вопроса финансирования экономического развития с.п. Совхозное", - подчеркивается в обращении, под которым подписался председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков. К обращению приложена копия письма правозащитникам жителей Совхозного, под которым насчитывается 59 подписей.