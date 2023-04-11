Дачники в Кабардино-Балкарии пожаловались прокурору на самоуправство председателя

11 апреля 2023, 23:35

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Конфликт за пост председателя в СНТ "Конструктор" на границе Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарии привел к ущемлению прав жителей, заявили дачники в обращении к прокурору. При этом обращения к властям не приносят желаемого результата, так как СНТ находится на границе двух райнов и жалобы передаются из района в район.

Участники СНТ "Конструктор" обратились к прокурору Кабардино-Балкарии с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась в дачном товариществе, и защитить их от произвола председателя. Копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В 2021 году во исполнение федерального закона №217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд..." два товарищества с общим названием и разной аббревиатурой – СНТ "Конструктор" и ДНТ "Конструктор" – решили объединиться, следует из жалобы. Председателем вновь созданного товарищества был избран Григорий Барамыкин. Сведения о его избрании были занесены в ЕГРЮЛ в установленном законом порядке.

Возглавлявшая одно из дачных товариществ Яна Жекамухова решение собрания не признала, и отказалась передавать Барамыкину учредительные документы общества. Барамыкин обратился в суд. Нальчикский городской суд обязал Жекамухову передать документы Барамыкину, однако пока шел судебный процесс, Жекамухова представила в налоговый орган документы о своем избрании председателем от 1 августа 2021 года. Налоговый орган зарегистрировал ее в указанном качестве, говорится в жалобе дачников.

Верховный суд Кабардино-Балкарии решение суда первой инстанции оставил без изменения, однако постановил не исполнять его, так как Барамыкин к тому времени формально уже не являлся председателем. Дачники пожаловались, что председатель Жекамухова нарушает их права и без предупреждения отключает свет пенсионерам, следует из жалобы.

Как рассказал Григорий Барамыкин, противостояние в дачном товариществе продолжается с 2018 года. С одной стороны – пенсионеры, которые в 1981 году создали садоводческое общество и обживали эти места, с другой – люди, недавно приобретшие здесь садовые участки. Небольшую территорию делят два дачных товарищества, поскольку до 2019 года закон позволял такую ситуацию, пояснил Барамыкин."В 2019 году был издан закон №217 ФЗ, в соответствии с которым на одной территории два товарищества могут находиться только в том случае, если между ними можно провести границу. Поскольку здесь такой возможности не было, решили два товарищества объединить в одно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина Локтионова, много лет возглавлявшая СНТ, рассказала, что пенсионеры отдыхали и трудились в меру сил на своих дачах, сдружившись между собой за годы, но с появлением нового председателя их жизнь в СНТ стала невыносимой.

"Дачники платят за электроэнергию по общему счетчику, плату за свет председатель собирает лично. И если кто-то задолжал, она отключает электроэнергию без предупреждения, хотя здесь это единственный жизнеобеспечивающий ресурс. Мне она отключала электроэнергию трижды. Она всем рассказывает, что я задолжала за свет, хотя никакой личной задолженности у меня никогда не существовало. Но в связи с долгом на общем счётчике и угрозой отключения в начале дачного сезона, я дважды вносила личные средства на расчётный счёт ОАО "Каббалкэнерго" с условием взаимозачёта. Председатель факт внесения мною денег не отрицала, но взаимозачет не произвела. Стала требовать повторную оплату, распространяя обо мне слухи как о злостной неплательщице", - рассказала Локтионова.

В распоряжении "Кавказского узла" имеется ответ прокуратуры Урванского района на жалобу Локтионовой об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отказом произвести взаимозачет пяти тысяч рублей за оплату электроэнергии.

Пенсионер, бывший тренер, Алексей Гобедашвили, проживающий на даче постоянно, рассказал, что 31 декабря перед Новым годом, председатель отрезала ему провода, оставив его и без света, и без тепла, за то, что он не доплатил за свет 500 рублей. Участник СНТ Антон Белоруков утверждает, что его жена получила травмы в ходе конфликта с председателем, в связи с чем Белоруковы обратились в полицию. По словам пенсионеров, прокуратура Кабардино-Балкарии и МВД республики начали проверку деятельности СНТ.

Жекамухова была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5000 рублей (в распоряжении "Кавказского узла" имеется постановление мирового судьи Урванского района по конфликту Локтионовой и Жекамуховой), но председателю удалось отменить данное постановление в апелляционном порядке.

Выяснение отношений в судах стало для членов СНТ обыденностью. "Мы не понимаем, что происходит, все наши обращения в правоохранительные органы остаются без должного реагирования, либо нам присылают отписки. Либо у правоохранители считают наш конфликт не заслуживающим внимания, либо у нее есть связи в правоохранительных органах", - подчеркнул Барамыкин.

По его мнению, отсутствие внимания со стороны правоохранителей связано с тем, что товарищество находится на территории двух районов – Урванского и Черекского. "Из-за этого наши заявления в правоохранительные органы пересылаются из одного района в другой и обратно. Мы много раз просили передать нас либо в один район, либо в другой, но вопрос так и не решился. Мы писали сначала участковому, потом в следственный отдел, сейчас дошли до прокурора Кабардино-Балкарии и министра внутренних дел", - рассказал Барамыкин.

Председатель Яна Жекамухова претензии членов СНТ опровергла. Она потребовала назвать фамилии и имена пенсионеров, которые пишут "кляузы", заявив, что они не являются членами СНТ, потому что "общее собрание" их исключило и теперь они "индивидуалы". "Сказать можно, что угодно. Все обвинения недоказуемы", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Жекамухова сказала, что собрание проводила заочно, законом это не запрещено. Свет отключает, тем, кто не платит. По поводу драк с членами СНТ она пояснила, что нападали на нее. "Меня избила женщина, и это факт. Меня также избил один из пенсионеров", - сказала председатель.

Все происходящее в СНТ связано с серьезными пробелами в законодательстве, отметил нальчикский юрист Мухадин Карданов. "Например, Федеральный Закон № 217-ФЗ не устанавливает обязанности личного присутствия членов товарищества на общем собрании. Любой член товарищества вправе передать свои полномочия на основании простой письменной доверенности любому третьему лицу. Более того, закон позволяет представлять интересы даже нескольких членов. Это создает условия для различных манипуляций и принятия нужных решений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист подчеркнул, что за нарушение порядка ведения кассовых операций предусмотрена административная ответственность (статья 14.5 КоАП) - сбор и расходование денежных средств должно осуществляться только через расчетный счет. Карданов рекомендовал членам СНТ собирать доказательства, подтверждающие неправомерность действий председателя.

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