11 апреля 2023, 06:45

Мобилизованный житель Кубани осужден за самоволку и кражу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К семи годам колонии приговорил Краснодарский гарнизонный военный суд мобилизованного Сергея Канева, который самовольно покинул воинскую часть, а также украл у знакомой деньги с банковского счета.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, Сергей Канев в октябре 2022 года был призван на военную службу по частичной мобилизации. Однако уже в декабре того же года он самовольно оставил место службы и уехал в Краснодар, где и был задержан в январе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 10 апреля.

Кроме того, было установлено, что Канев в декабре 2022 года в одной из гостиниц Краснодара находился с женщиной, у которой взял мобильный телефон и через услуги мобильного банка перевел с ее банковского счета на свой 110 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия он добровольно возместил потерпевшей имущественный ущерб.

Суд признал Канева виновным в совершении преступлений по части 5 статьи 337 (самовольное оставление места службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта на срок более месяца) и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба потерпевшему). Он приговорен к семи годам колонии общего режима, а также лишен воинского звания "младший сержант".

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля стало известно, что Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Сергея Ляха  к 3,5 годам заключения и лишил его звания за два случая оставления части в период мобилизации.

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Примечание:

"Мобилизованный военный осужден на Ставрополье за уклонение от службы", "Суд в Грозном отправил контрактника в колонию за уклонение от службы", "Контрактник на Ставрополье арестован за уклонение от отправки на Украину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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