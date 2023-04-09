09 апреля 2023, 20:33

Миротворцы сообщили об обстреле в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне карабахского конфликта, люди не пострадали, сообщили сегодня российские миротворцы.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле тракториста. После этого Минобороны России сообщило, что в Мартунинском районе (азербайджанское название города Мартуни – Ходжавенд) зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В Мартунинском районе зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство", - говорится в ежедневном информационном бюллетене о деятельности миротворцев, размещенном на сайте министерства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Азербайджана, по состоянию на 19.54 мск, не сообщали на своих сайтах о произошедших 8 или 9 апреля вооруженных инцидентах в зоне карабахского конфликта.

На сайте Минобороны Азербайджана последнее сообщение об обстреле датировано 7 апреля, в нем говорится об обстреле с территории Армении.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Солдат погиб при перестрелке на границе Армении и Азербайджана", "Миротворцы зафиксировали в Карабахе нарушение режима прекращения огня", "Российские миротворцы взяли под контроль высоту близ Лачинского коридора".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 апреля 2023, 21:32

  • Оппозиционеры на митинге в Тбилиси выдвинули требования к властям

    Участники протеста выдвинули требования к властям страны, заверив, что будут бороться до тех пор, пока они не будут выполнены. Оппозиционная партия «Единое национальное движение», организовавшая акцию протеста, призвала к объединению все политические силы. Однако несколько оппозиционных партий проигнорировали призыв выйти на акцию.

09 апреля 2023, 19:35

09 апреля 2023, 18:39

09 апреля 2023, 17:46

09 апреля 2023, 16:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи