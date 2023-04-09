Миротворцы сообщили об обстреле в Карабахе

09 апреля 2023, 20:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне карабахского конфликта, люди не пострадали, сообщили сегодня российские миротворцы.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле тракториста. После этого Минобороны России сообщило, что в Мартунинском районе (азербайджанское название города Мартуни – Ходжавенд) зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В Мартунинском районе зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. По данному факту командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство", - говорится в ежедневном информационном бюллетене о деятельности миротворцев, размещенном на сайте министерства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Азербайджана, по состоянию на 19.54 мск, не сообщали на своих сайтах о произошедших 8 или 9 апреля вооруженных инцидентах в зоне карабахского конфликта.

На сайте Минобороны Азербайджана последнее сообщение об обстреле датировано 7 апреля, в нем говорится об обстреле с территории Армении.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.