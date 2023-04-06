Миротворцы сообщили о двух обстрелах в Нагорном Карабахе

06 апреля 2023, 21:05

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В Мартунинском районе Нагорного Карабаха за сутки зафиксированы два случая нарушения перемирия, сообщили российские миротворцы.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле тракториста

Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе, пострадавших нет, сообщило Минобороны России. "По данным фактам командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство, сказано в сообщении, опубликованном вечером 5 апреля на сайте министерства.

На сайтах Минобороны Азербайджана и

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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