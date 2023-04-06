06 апреля 2023, 00:32

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле тракториста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель села Хнапат в Аскеранском районе Нагорного Карабаха подвергся обстрелу с азербайджанской стороны во время работы в поле, сообщило МВД непризнанной республики. 

Как информировал "Кавказский узел", в течение недели власти Нагорного Карабаха несколько раз сообщали об обстрелах с азербайджанской стороны, которым подвергались жители сел во время сельхозработ. Так, 30 марта МВД Нагорного Карабаха сообщило, что под обстрел попали два жителя села Бердадзор и шестеро жителей села Тагавард. 1 апреля Минобороны непризнанной республики заявило, что азербайджанские военные обстреляли работавших в садах жителей села Нахичеваник.

Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв мирного жителя Аскеранского района, который работал в поле, сообщила вечером 5 апреля пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

«Мишенью стал 48-летний житель общины Хнапат Аскеранского района Роберт Бегларян. Около 16.00 часов (15.00 мск) он выполнял сельскохозяйственные  работы на своем тракторе «Беларус-82» в поле, которое входит в административный район села Хнапат, и был обстрелян азербайджанскими военными. Обстрел велся с прилегающих боевых позиций из различного стрелкового оружия», - сообщил пресс-секретарь  МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что «в Аскеранском райотделе полиции подготовлены все необходимые материалы, для представления миротворческим силам».

В администрации села Хнапат сообщили, что «тракторист не пострадал», однако после обстрела сельскохозяйственные работы были остановлены.

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Примечание:

"Солдат погиб при перестрелке на границе Армении и Азербайджана", "Миротворцы зафиксировали в Карабахе нарушение режима прекращения огня", "Российские миротворцы взяли под контроль высоту близ Лачинского коридора".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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