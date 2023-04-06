Марьяна Кацарова, фото: стоп-кадр видео канала Фортанга https://www.youtube.com/watch?v=AQ2DqRq2vHg

06 апреля 2023, 10:24

Докладчиком ООН по правам человека в России назначена работавшая в Чечне правозащитница

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Специальным докладчиком ООН по правам человека в России назначена правозащитница из Болгарии Марьяна Кацарова, которая ранее работала журналистом в зоне боевых действий в Чечне, а также около 10 лет участвовала в мониторинге нарушений прав человека на Северном Кавказе.

Болгарская правозащитница Марьяна Кацарова назначена Советом ООН по правам человека  специальным докладчиком по правам человека в России. Решение о назначении Кацаровой было принято большинством голосов: 28 – за, два (Китай и Эритрея) – против, 17 – воздержались, передали 5 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Кацарова правозащитную деятельность начинала путь как журналист, работала в зоне боевых действий в Чечне, в течение 10 лет участвовала в мониторинге нарушений прав человека на Северном Кавказе. Позже руководила мониторингом соблюдения прав человека на Украине и Беларуси, а также основала в Великобритании неправительственную организацию Reach All Women in War ("Дотянуться до всех женщин на войне"), которая присуждает ежегодную премию имени Анны Политковской, отметило издание.

Решение о мониторинге соблюдения прав человека в России Совет ООН принял в октябре 2022 года, напомнила организация. "Соавторы резолюции, 42 государства-члена ООН, мотивировали свою инициативу постоянным ухудшением ситуации в области прав человека в России", – сообщается на сайте ООН.

"Кавказский узел" также писал, что 4 ноября 2022 года Комитет по правам человека ООН опубликовал замечания о состоянии прав человека в России, в которых выразил особую обеспокоенность значительными нарушениями на Северном Кавказе, включая похищения, задержания, насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение. В документе Комитет обратил внимание на практику коллективных наказания, в том числе родственников и подозреваемых сторонников предполагаемых террористов, правозащитников и журналистов на Северном Кавказе.

На нарушения прав человека на Северном Кавказе указывали и правозащитники. 13 января Human Rights Watch заявила, что власти Чечни в 2022 году продолжили подавление инакомыслия на фоне военной операции на Украине. В докладе правозащитной организации были упомянуты и преследования противников мобилизации в Дагестане.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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