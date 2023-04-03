Пенсионер из Чечни оштрафован за дискредитацию армии

03 апреля 2023, 18:14

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Суд в Северной Осетии приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей пенсионера из Чечни Руслана Решидова, признав дискредитацией армии его слова о военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Моздоке назначил штраф в 30 тысяч рублей жителю Чечни Руслану Решидову, признав его виновным в дискредитации армии. Согласно материалам дела, 22 марта Решидов, находясь в общественном месте, в ходе конфликта с сотрудниками одной из фирм "критически отозвался о боевых действиях в Украине". В суде пенсионер частично признал вину, пояснив, что сказал так из-за отказа сотрудников фирмы предоставить ему услуги, а в своем высказывании имел в виду страдающий народ, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Руслан Решидов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей до 30 тысяч рублей штрафа. Заседание по его делу состоялось 30 марта, указано в обновленной сегодня карточке дела на сайте Моздокского райсуда.

К карточке дела прикреплен текст постановления суда, в котором указано, что Руслан Решидов – неработающий пенсионер, чеченец по национальности, живущий в Чечне, но зарегистрированный по адресу в Северной Осетии.

"Решидов Р.С.-А. в судебном заседании факт совершения административного правонарушения при обстоятельствах, указанных в протоколе, признал частично, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в <данные изъяты> в ходе словесного конфликта с сотрудниками из-за отказа в предоставлении услуги он сказал, что в <данные изъяты> подразумевая мирный народ, других фраз не произносил. Суд, исследовав материалы административного дела, находит, что действия Решидова Р.С.-А. образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в тексте документа.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину пенсионера, не найдено, решил суд и назначил Решидову штраф в 30 тысяч рублей, указано в постановлении.

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