Житель краснодарской станицы оштрафован за дискредитацию армии

01 апреля 2023, 01:25

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Алексей Несчисляев из станицы Староминской провел одиночный пикет с плакатом, на котором, по данным суда, содержались оскорбления в адрес президента России, а также высказал протест против действий российских вооруженных сил. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Староминской районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Алексея Несчисляева на 30 рублей за дискредитацию российской армии, пишет 31 марта "ОВД-Инфо"*.

На сайте суда опубликовано решение, в котором указано, что вечером 18 марта Несчисляев вышел к памятнику Ленину в сквере Молодежный в станице Староминской с плакатом, на котором "была нанесена надпись с угрозой и оскорблением президента Российской Федерации, при этом высказывал протест против действий вооруженных сил Российской Федерации на Украине, чем нарушил общественный порядок".

На суде Несчисляев признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и "ничего не помнит, при этом вину не признал". Суд счел опьянение обстоятельством, отягчающим административную ответственность, обстоятельств же, которую ее бы смягчили, не установил.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28марта стало известно о том, что житель Краснодара Бато Базаров был оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистский пикет, который он провел перед зданием мэрии.

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