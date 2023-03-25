Меликов раскритиковал руководителей школ после задержек зарплат педагогам

25 марта 2023, 11:13

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Руководители школ в Дагестане устраивают на работу своих знакомых, в результате чего штат учебных заведений оказывается раздутым, и происходят задержки с выплатами зарплат педагогам, заявил глава республики Сергей Меликов. Дагестанские чиновники лишь критикуют, но конкретных мер для борьбы с коррупцией и непотизмом не принимают, заявили комментаторы в соцсети в ответ на слова Меликова.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. 31 января Минобрнауки республики заявило, что задержки выплат зарплаты и надбавок отмечаются более чем в половине муниципалитетов Дагестана. 23 марта власти республики отчитались о снижении общей суммы долга по зарплатам перед бюджетниками в восемь раз. Они заявили, что выплатили госслужащим около 150 миллионов рублей.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что задержка выплат заработной платы сотрудникам школ в республике вызвала тем, что число сотрудников превышает необходимое количество. "Не может быть в школе, где 65 учеников, 9 заместителей директора. Мы же понимаем, кто на эти должности назначается. Четверо из них обязательно окажутся кому-то близки", – привел 24 марта "Интерфакс" слова Меликова.

В отношении руководителей, которые злоупотребляют должностными полномочиями, будут приниматься жесткие меры, заявил глава республики.

Слова Меликова о том, что руководители школ устраивают на работу своих знакомых, были опубликованы сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 162 тысяч пользователей. На 11.10 мск эта запись набрала 72 отметки с реакцией пользователей и 43 комментария.

"Это традиции местные", – сыронизировал Вадим Боголепов.

"У него хотя бы получается ломать систему в Дагестане, с этой коррупцией во всех сегментах?" – задался вопросом Гайдар Абдуллаев.

"Гайдар, пока только на словах", – ответила ему Аминка Ами.

"Говорить и делать – две разные вещи", – заявил Мухаммад Алиев.

"Говорить одно, надо делать. Сколько было тех, кто говорит, и ничего не меняется", – написал Rasul Tabasaranskiy.

"Как хорошо говорит, когда уже результаты его слов увидим? Как будто вчера узнал, что в Дагестане клановость на самом высшем уровне. До сих пор никто эту проблему не решил", – подчеркнула Rena Isaeva.

Напомним, по данным Росстата на 1 февраля, Дагестан лидировал в стране по сумме невыплаченной зарплаты. На республику приходилось около 21% суммы общей задолженности по зарплате. Кроме того, Дагестан стал единственным регионом России, где были сорваны сроки выплаты зарплаты бюджетникам.

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