Власти Дагестана отчитались о погашении долгов по зарплатам в республике

23 марта 2023, 13:44

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Общая сумма долга по зарплатам на предприятиях республики за месяц снизилась в восемь раз. Остаток долга составляет около 14 миллионов рублей, сообщил Дагстат. Полностью погасить долги перед бюджетниками планируется в апреле, отчитался премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Росстата, на 1 февраля, Дагестан лидировал в стране по сумме невыплаченной зарплаты. На республику приходилось около 21% суммы общей задолженности по зарплатам. Кроме того Дагестан стал единственным регионом России, где были сорваны сроки выплаты зарплаты бюджетникам.

Сумма задолженности по зарплате перед бюджетниками снижена в Дагестане в восемь раз – до 20,7 млн рублей, передал сегодня Telegram-канал "Экономика Дагестана" со ссылкой на данные Дагстата

Наибольшая часть суммы долга в феврале приходилась на сферу образования – 158,4 млн рублей, со ссылкой на председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова сообщает РИА "Дагестан".

Полностью погасить задолженность перед бюджетниками по зарплате, по словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, планируется к началу апреля.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. 31 января Минобрнауки республики заявило, что задержки выплат зарплаты и надбавок отмечаются более чем в половине муниципалитетов Дагестана.

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