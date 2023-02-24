Дагестан возглавил рейтинг регионов России по невыплате зарплат

24 февраля 2023, 13:00

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Около 21% суммы общей задолженности по зарплатам в России приходится на Дагестан, подсчитал Росстат. Республика стала единственным регионом страны, где сорваны сроки выплат зарплат бюджетникам.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года рост долга по зарплате в Дагестане составил 95,4% по сравнению с сентябрем.

По состоянию на 1 февраля Дагестан лидировал в стране по сумме невыплаченных зарплат. Всего в России сумма просроченной задолженности по зарплате составила 789,9 миллиона рублей, из них около 21% (164,8 миллиона) пришлись на Дагестан, указано в таблице, опубликованной на сайте Росстата.

На втором месте в России по этому показателю Санкт-Петербург, там просроченная задолженность по зарплате намного меньше, чем в Дагестане - 65,3 миллиона рублей.

Дагестан, согласно данным Росстата, оказался единственным регионом России, где образовалась просроченная задолженность по зарплате, выплачиваемой из бюджетов – федерального, регионального и местных. В республике эта задолженность составила соответственно 2,3 миллиона, 145,5 миллиона и 4,2 миллиона рублей.

В других регионах СКФО и ЮФО размер просроченных долгов по зарплатам значительно ниже, чем в Дагестане. Так, в Ставропольском крае они составили 18,9 миллиона рублей, в Ингушетии - 2,8 миллиона, в Кабардино-Балкарии - 2,4 миллиона, в Карачаево-Черкесии - один миллион рублей.

В Северной Осетии и Чечне, по данным Росстата на 1 февраля, долгов по зарплате не было. Не было их и в Краснодарском крае – единственном из регионов ЮФО.

В Волгоградской области размер просроченной задолженности составил 11,2 миллиона рублей, в Ростовской области – 8,2 миллиона, в Астраханской – 4,6 миллиона, в Калмыкии – 1,4 миллиона, в Адыгее – 400 тысяч рублей, указано в данных Росстата.

Напомним, в октябре 2022 года правительство Дагестана решило увеличить на 4% зарплаты некоторым категориям госслужащих. Пользователи соцсетей сочли мизерным это повышение. Столь незначительная прибавка к зарплате не соответствует росту цен, заявили они.

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