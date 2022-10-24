Адыгея возглавила антирейтинг по долгам по зарплате среди регионов юга России

24 октября 2022, 09:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 33 раза возросла сумма задолженности по заработной плате в Адыгее в октябре по сравнению с сентябрем. Второе и третье места среди регионов юга России заняли Северная Осетия и Кабардино-Балкария, где долги по зарплате выросли почти втрое.

По данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате в Адыгее в октябре составила 8,3 млн рублей, что больше в 33 раза по сравнению с сентябрем.

На втором месте по росту долга по заработной плате среди регионов юга России расположилась Северная Осетия, где рост составил 181,9%, на третьем Кабардино-Балкария – 162,9%, говорится в отчете Росстата, опубликованном на сайте ведомства.

Далее идут Волгоградская область – 111,7%, Краснодарский край – 98,9%, Ставрополье – 96%, Дагестан – 95,4%, Астраханская область – 86,8%, Ростовская область – 81,5% и Калмыкия – 74,6%.

В Карачаево-Черкесии рост долга по зарплате составил 70,9%, в Ингушетии – 67,7%. Данные по ряду регионов, среди которых Чечня, в релизе Росстата не представлены.

Напомним, 26 сентября стало известно, что самые низкие зарплаты в первом полугодии 2022 года получали жители Грозного, Майкопа, Черкесска, Нальчика, Владикавказа и Элисты. Эти города заняли последние места рейтинга крупнейших городов России по уровню зарплат.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября правительство Дагестана приняло решение увеличить на 4% зарплаты некоторым категориям госслужащих. Пользователи соцсетей сочли мизерным это повышение оплаты труда. Столь незначительная прибавка к зарплате совершенно не соответствует росту цен, заявили они.

Скачай приложение "Кавказского узла" – в нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.