Дольщики в Сочи пожаловались на бездействие правоохранительных органов

25 марта 2023, 08:41

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Полиция в Сочи уже два года проводит проверку по жалобе на застройщика, который был ранее осужден, и его компаньона. При этом силовики не отказывают в возбуждении уголовного дела, но и не заводят его. В результате дольщики не могут обратиться в суд с требованием, чтобы было признано их право на жилье, указали они в коллективном обращении в прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля суд назначил застройщику Олегу Лаптеву 15 лет колонии, признав его виновным в убийстве бывшего депутата Александра Широбокова, а также в покушении на убийство следователя и эксперта в Туапсе. Два его подельника получили 10 и 11 лет колонии. 17 февраля стало известно, что более 50 дольщиков потребовали у суда обязать мэрию Сочи признать их право собственности на жилье в доме, построенном Лаптевым.

1 декабря 2018 года в центре Сочи было найдено тело бизнесмена Александра Широбокова, который ранее был депутатом городского собрания и возглавлял жилищно-строительный кооператив "Альфа". В его убийстве был обвинен застройщик Олег Лаптев, которого арестовали 11 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Находясь под стражей, он признался в убийстве Широбокова, однако его родные считают, что он дал признательные показания под давлением. В октябре 2019 года Лаптев был также обвинен в попытке организовать убийство следователя из Туапсе, который вел дело об убийстве его сестры в 2013 году. Следователь был ранен, пуля не попала в сердце из-за лежащего в кармане рубашки мобильного телефона.

24 марта десять обманутых дольщиков из микрорайона Мамайка в Сочи: Ревва Т. А., Щукина А. А., Кадулина Т. А., Сулейманова М.В., Дудникова С. А., Дмитрюшкова В. Д., Морозова Н. С., Меньшойкина А. С., Алексеева С. А. Сергеев В. В. обратились к прокурору Центрального района, с жалобой на отсутствие реакции правоохранительных органов на их заявление о мошенничестве.

Они пояснили, что ранее потребовали привлечь к ответственности Олега Лаптева, Глеба Калайчиди, который является компаньоном Олега Лаптева, а также доверенное лицо Лаптева Марию Никифорову, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из дольщиц Тамара Ревва.

В коллективное жалобе (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), дольщики пожаловались, что с 18 декабря 2021 года в отделе полиции Центрального района города Сочи находится на проверке их коллективное заявление. "[Полиция] до сих пор не считает нужным информировать заявителя о ходе проверки. Согласно части 1 статьи 144 УПК РФ решение по сообщению о преступлении должно быть принято в срок не позднее 3 суток со дня поступления заявления", – сказано в заявлении.

Следствие по делу не ведется, материалы просто лежат, добавили дольщики. "На основании наших многочисленных обращений как в полицию, так и к прокурору Центрального района, систематически получаем отписки, согласно которым материал возвращается в Центр. ОП УВД для организации дополнительной проверки. Однако волокита продолжается и следственные действия вопреки закону не проводятся. Более того, ни одного Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за все время с 03.02.2021 года (вот уже 2 года) нами не было получено. Потому мы лишены законного права на своевременное обжалование", – сказано в коллективном заявлении.

Дольщики потребовали, чтобы прокуратура признала необоснованным длительное бездействие правоохранительных органов.

Секретарь прокуратуры Центрального района Сочи подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что коллективное заявление дольщиков получено. По ее словам, документ передан прокурору района на рассмотрение и принятие решения.

Напомним, ранее обманутые дольщики жаловались, что, с людей продолжают собирать деньги на коммуникации, узаконивание домов в судах и на оформление земельных участков. И что при этом перед ними не отчитываются за траты.

Мария Никифорова ранее подтвердила, что собирала деньги на завершение строительства. "Да, деньги на достройку дома Лаптева на Фадеева собирала. Возвели шесть этажей. Теперь узакониваем судом. Было собрано около 25 миллионов. Кто сдавал деньги, тому устные отчеты представлены, а тем, кто не сдавал, то отчитываться перед ними не обязана", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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