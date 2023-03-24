Уроженка Кубани сочла местью силовиков дело о финансировании терроризма

24 марта 2023, 10:34

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Дело о финансировании терроризма в отношении уроженки Кубани Ирины Дудки стало местью силовиков за протесты против приговора ее сестре, осужденной по аналогичному обвинению, рассказала сама Дудка. Человек, получивший от Ирины Дудки денежный перевод за авиабилеты, был свидетелем по уголовным делам дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, также обвиненных в финансировании террористов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года суд приговорил к семи годам колонии уроженку Краснодарского края Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Сестра Петровой Ирина Дудка рассказала "Кавказскому узлу", что из-за угроз ее жизни и свободе со стороны силовиков покинула Россию.

Ольге Петровой инкриминировались девять денежных переводов жителю Дагестана Сагиду Казимагомедову, который по версии следствия, собирал деньги для боевиков и в дальнейшем покупал на них авиабилеты для тех, кто желал примкнуть к боевикам "Исламского государства"* в Сирии. Ольга Петрова указала в суде, что основные свидетели обвинения Сагид Казимагомедов и Анна Папушина в судебном заседании от своих первоначальных показаний отказались.

Сестра осужденной также заподозрена в финансировании терроризма

Покинувшая Россию в 2021 году Ирина Дудка стала подозреваемой в финансировании терроризма, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, вынесенном 5 августа 2022 года следователем управления СКР по Краснодарскому краю.

Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», поводом для возбуждения дела по части 1 статьи 205.1 УК РФ стали сведения ФСБ и управления МВД по Краснодарскому краю. "В неустановленный период времени, но не позднее 18 декабря 2016 года, у Ирины Дудки, исповедующей идеи радикального ислама, возник преступный умысел на финансирование терроризма", - говорится в постановлении.

По версии следствия, Ирина Дудка, "осознавая преступный характер своих намерений и являясь сторонницей террористической организации Исламское государство"*, а также "исповедуя исламский экстремизм вахабитского толка", познакомилась в сети с Нурпашой Бекболатовым, который осуществлял сбор денег для финансирования ИГ*.

В постановлении утверждается, что Дудка 18 декабря 2016 года перевела Бекболатову 11 700 рублей, зная, что деньги предназначаются на приобретение авиабилетов людям, желающим примкнуть к террористам в Сирии.

Ирина Дудка сочла версию следствия безосновательной



Сама Ирина Дудка свою причастность к каким-либо радикальным идеологиям и группам отрицает. "Как они могли вообще сделать выводы о моей идеологии и замыслах, исходя из перевода человеку, который продавал билеты сотням мусульман и это было его основной деятельностью, чем он до сих пор и занимается? У него даже позывной «Паша Аэрофлот», как сказал мне сам следователь ФСБ на допросе. Я не могла быть финансисткой терроризма, таких целей никогда у меня не было. Я являюсь ярой противницей терроризма и никогда не поддерживала никакие террористические группы ни финансово, ни морально", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина пояснила, что действительно переводила денежную сумму Нурпаше Бекболатову в декабре 2016 года, возвращая деньги, которые занял у Бекболатова ее супруг для покупки билетов из России в Египет.

"В начале 2016 года Бекболатов проживал на территории Египта и занимался продажей авиабилетов, переводами денежных средств из Египта в Россию и обратно, зарабатывал тем, что давал в долг под проценты и рекламировал свои услуги через сеть интернет на египетских сайтах, во "ВКонтакте", в информационных группах WhatsApp "Куплю-продам". Мой муж находился в этот момент в Египте, а я с сыном в России. Муж хотел, чтобы мы с сыном приехали, но денег у нас не было на билеты. Увидев объявление Нурпаши Бекболатова о том, что он дает деньги в долг под проценты, муж обратился к нему за этой услугой", - сказала она.

По словам Ирины Дудки, в начале 2016 года Бекболатов перевел на ее карту Сбербанка чуть более 14 тысяч рублей, а в марте 2016 года она купила билеты и вылетела с сыном в Египет.

"Долг мы смогли отдать лишь в декабре 2016 года, и то неполную сумму. Сумму в размере 11 700 рублей я перевела в счет долга на карту Бекболатова в декабре 2016 года, так как более у нас не было, о чем мы сообщили Бекболатову и попросили отсрочку платежа, в чем он нам отказал в грубой форме. После чего мы сильно с ним разругались и более не общались", - рассказала Ирина Дудка.

Этот перевод в адрес Бекбулатова стал формальным основанием для возбуждения дела, полагает она. "Они возбудили дело по переводу Нурпаше Бекболатову, он главный свидетель в деле. Написали, что перевод был осуществлен в 2016 году, а на самом деле это был возврат суммы. Мой перевод в его адрес был обратным, возвратом долга. При этом первый перевод от Бекболатова в мой адрес они в уголовном деле не отразили. То есть, по сути, если они говорят о статье о спонсировании, то деньги я ему вернула, причем не все. Таким образом, следствие просто выдумало мне уголовное дело - как они заявляют, за то, что я жаловалась на них и отстаивала невиновность сестры", - рассказала Ирина Дудка.

Она пояснила, что в присутствии адвоката при обыске в доме ее родителей силовики "прямым текстом" заявили, что уголовное дело возбуждено потому, что «не надо было жаловаться».

"Мне угрожали на допросе, что если я не напишу против сестры, то меня тоже посадят, и говорили о Нурпаше Бекболатове. После, в 2021 году меня поставили на учет за то, что исповедую ислам, мне звонил оперативник из угрозыска, кричал на меня, и я поняла, все идет к этому [к уголовному делу], потому уехала, будучи вынужденной оставить престарелую мать и дом. Ответ на мои жалобы по угрозам пришел такой, чтобы я обратилась туда, где меня допрашивали, то есть в ФСБ, группа "К", 10-й отдел, а именно к оперативнику ФСБ […], который мне же и угрожал. В материалах написано, что уголовное дело возбуждено по их сообщению", - рассказала Дудка.

Бекболатов, по ее данным, при этом "беспрепятственно проживает в Стамбуле и, как и прежде, продолжает заниматься продажей авиабилетов". Информацию о проживании Бекболатова в Стамбуле и о том, что он продает билеты через Instagram**, корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили и другие источники.

Бекболатов фигурирует как свидетель обвинения в трех делах о финансировании терроризма

Свидетель по фамилии Бекболатов фигурирует и в деле редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, которые с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма.

Следователи считают, что Гаджиев, Ризванов и Тамбиев собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В январе 2023 года адвокат Гаджиева Арсен Шабанов заявил в суде, что в августе 2019 года был оглашен адвокатский протокол допроса свидетеля Бекболатова - человека, которому, по версии следствия, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги за покупку авиабилетов. "Это было неоднократно, и были случаи, когда Абдулмумин расплачивался с ним позднее: то есть он получал авиабилеты в долг, летал по ним, а затем расплачивался. Сами авиабилеты приобщены к делу", - сказал адвокат.

Допрос, на который сослался адвокат Гаджиева, состоялся на судебном заседании по делу уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, также обвиненного в финансировании терроризма.

Защита Гуева тогда обратила внимание, что приблизительно в одно время с Гуевым были задержаны как минимум 10-12 человек, которым также вменяют финансирование терроризма. "Как минимум в одном деле, деле Абдулмумина Гаджиева, есть тот же свидетель обвинения, что и в деле Гуева - некий Бекболатов, уже осужденный за то, что оплатил дорогу нескольким людям, уехавшим воевать в Сирию. Понятно, что в колонии на человека могут надавить, чтобы он дал нужные показания", - рассказал в суде защитник.

Отметим, что Анна Папушина, свидетельствовавшая против сестры Ирины Дудки, также была свидетелем обвинения в деле Гуева. С учетом ее показаний суд в ноябре 2020 года приговорил Гуева к шести годам колонии общего режима. Позднее апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Также Анна Папушина фигурирует в деле Гаджиева, Ризванова и Тамбиева как свидетель обвинения. Она "находится в местах лишения свободы на Крайнем Севере", сообщил в октябре 2021 года в суде гособвинитель по делу Гаджиева.

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