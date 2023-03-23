23 марта 2023, 15:28

Мобилизованный житель Дагестана убит на Украине

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Муху Алиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 410 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Рашид Алжанбеков и Мирза Мирзаев погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 409.

23-летний Муху Алиев из селения Гельбах погиб в ходе военной операции на Украине, он был призван на службу в рамках частичной мобилизации, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 410 жителей Дагестана. Всего власти и силовики к 15.10 23 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1648 жителей юга России, в том числе 923 жителей СКФО и 725 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Два уроженца Астраханской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 марта 2023, 14:46

  • Назначена дата суда над Авазом Зейналлы

    Подготовительное судебное заседание по делу азербайджанского журналиста Аваза Зейналлы, обвиняемого во взяточничестве и незаконном воздействии на решение должностного лица, намечено на 27 марта. Защита намерена ходатайствовать о прекращении уголовного производства, так как обвинение не предоставило достоверных доказательств вины журналиста, рассказал его адвокат.

23 марта 2023, 14:02

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