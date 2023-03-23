Мобилизованный житель Дагестана убит на Украине

23 марта 2023, 15:28

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Муху Алиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 410 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Рашид Алжанбеков и Мирза Мирзаев погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 409.

23-летний Муху Алиев из селения Гельбах погиб в ходе военной операции на Украине, он был призван на службу в рамках частичной мобилизации, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 410 жителей Дагестана. Всего власти и силовики к 15.10 23 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1648 жителей юга России, в том числе 923 жителей СКФО и 725 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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