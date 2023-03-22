22 марта 2023, 18:19

Два жителя Дагестана погибли в военной операции на Украине

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Рашид Алжанбеков и Мирза Мирзаев погибли на Украине, сообщил глава Кайтагского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 409 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Гамзат Мустапаев и Нурмагомед Нурмагомедов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине число жителей Дагестана, гибель которых подтверждена официально, достигло 407.

Рашид Алжанбеков из села Маджалис и Мирза Мирзаев из села Карацан погибли в ходе военной операции на Украине, сообщил 21 марта глава Кайтагского района Алим Темирбулатов в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 409 жителей Дагестана. Всего власти и силовики к 18.00 22 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1643 жителей юга России, в том числе 921 жителя СКФО и 722 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине росгвардейца из Волгоградской области", "Контрактник из Астраханской области убит на Украине", "Двое кубанских военных погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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